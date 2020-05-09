【限聚令放寬】市民排隊等戲院重開　3大院線推優惠吸客【內附優惠詳情】

▲ 戲院未開門，已有市民排隊輪候入場。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（9日）沒有新增確診個案。特首林鄭月娥本周二（5日）公布放寛社交距離限制的措施，部分早前因防疫而停業的場所，包括戲院、美容院及健身中心等，戲院重開後首個周末，有院線乘機推優惠吸客，當中包括會員限定200元5張戲票套票，以及會員享半價購票優惠。

TOPicky記者發現，不少市民已在網上購票，準備周末可以看戲，而其中在太古康怡廣場一間戲院，在戲院未開門前已有市民排隊等候入場。TOPick綜合3大戲院的戲票優惠：

UA Cinemas 200元5張戲票

UA Cinemas推出「UA FAN FEST 2020」優惠，當中包括「Hi 5！會員限定優惠套票」，包含4張UA院綫戲票換領券及1張贈券，每套票售200元。換領券及贈券適用日期為2020年5月15日至2021年12月31日期間的星期一至五，放映時間為下午1時30分至5時30分的指定場次（星期六、日及公眾假期及指定日子除外），適用日子達390日。套票的電子券可直接存入 UA Cinemas Mobile App內。

▲ 戲院重開後首個周末，不少市民心急看戲消遣一下。（馮漢柱攝）

百老匯院綫會員購票半價

由即日起至2020年7月31日，bcinephile會員及MOViE MOViE會員均可享百老匯院綫半價購票優惠。優惠限購買每場正價戲票8張，早場及星期二優惠場的半價優惠，亦需以戲院正價計算。優惠不適用於VIP院、發行商指定之個別電影及所有特備節目（包括電影節、特別放映等），並不能與其他優惠同時使用。

Cinema City：快閃購票優惠買一送一

Cinema City 推出一星期快閃購票優惠，優惠期間由5月8日至5月14日，於全綫Cinema City票房購票即時買一送一。優惠只適用於票房購買正價戲票，只適用於同一場次，並不能與其他優惠同時使用。

記者：馮漢柱、伍瑋瑋