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【十八年後的終極告白】阿Sam一個疏忽遺下殺人證據　阮進展開尋仇計劃【劇透慎入】

娛樂 18:20 2020/05/09

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

阮進發現太太的死與阿Sam有關。

《十八年後的終極告白》進入結局篇，雖然18年前殺死「喪屍」胡啟思（林浩文）真兇」賴國明（唐嘉麟飾），已被阿Sam（譚俊彥飾）打死，一切未告一段落。

麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）無法接受淑嫻（江欣燕飾）死去的事實，麗瑾不能接受阮進的過錯，父女關係更惡劣。

另一方面，此時阮進陰差陽錯找到「蛋撻」黎世達（司徒暉飾），更發現阿Sam等人似有隱瞞。阮進決定追查18年前啟思被殺的真相，接近家富（何遠東飾）套料。

【十八年後的終極告白】阿Sam魔化成終極Boss　譚俊彥：因為一步錯步步都會錯【劇透慎入】

淑嫻慘死，令麗瑾與阮進關係決裂。

同時，原來警方把淑嫻的遺物交予麗瑾時，Sam卻發現自己的物件竟包含其中。麗瑾意外發現淑嫻的遺物中竟有疑似朗生的東西，直接追問朗生……

最後，阮進發現殺妻真兇是已死的國明而徹底崩潰，但警方懷疑國明殺害淑嫻時或有同黨，於是阮進更對Sam起疑，計劃潛入Sam家中，不過被被麗瑾發現所阻。

究竟是麗瑾太愛Sam所以寧願放棄調查真相？還是麗瑾另有計劃？要密切留意《十八年後的終極告白》大結局。

更多《十八年後的終極告白》報道請睇：https://bit.ly/3dtdMVZ

撰文 : TOPick柴犬出動

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