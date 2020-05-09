【阿嬌離婚】賴弘國走出情傷旅遊騷肌　被指渣男霸氣回應網民：離婚不是罪

▲ 賴弘國忘情傷到澎湖旅遊。

阿嬌鍾欣潼與「醫界王陽明」賴弘國在昨日（5月8日）被爆早於今年3月1日已簽紙離婚，事後賴弘國在個人社交平台發千字文，回憶與阿嬌由相戀到結婚以來3年的時光，可是「她都不愛我呀」，並稱：「重來還是會跟妳結婚」十分深情。

不過阿嬌的閨蜜似乎對暗示自己「被拋棄」的賴弘國，發長文為阿嬌抱不平指二人分開的真正原因是賴弘國不夠成熟、工作沒上進心，而且婚後經常夜蒲、約會網紅。賴弘國回應說：「沒關係，我行得正，如果我有（做這些事）敢Po這種文（指千字文）？」

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▲ 賴弘國昨日上載與阿嬌的黑白合照並發情深千字文。（取自賴弘國IG）

網民指摘賴弘國

同時，有網民覺得他的千字文看似是表現情深，可是處處暗示是阿嬌嫌棄他，有網民在其社交平台留言指他應該將所有罪推到阿嬌身上，寫道：「如果你真的喜歡嬌，應該是幫她扛了，做一個大男人，而不是把所有的罪推到她身上了！『她都不愛我呀』多麼輕佻隨意又不負責任的說話」，賴弘國只回應稱：「離婚不是罪！」

另有網民留言質疑賴弘國千字文內容有多少是實話，甚至直接問：「你難道不是出軌了？」賴弘國以14個字回應稱：「不是，沒有出軌，沒有偷吃，好聚好散而已」。

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▲ 賴弘國與友人出外旅行散心。（取自賴弘國IG）

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昨日發文表示飽受情傷的賴弘國，幸好很快走出情傷重新振作，今早已收拾心情去了澎湖旅行。賴弘國在個人IG story上載相片表示今天一早在酒店泳池游水。

另外，上載多張照片，包括在泳池旁的騷肌照、澎湖風景相，另有他與同行友人的大合照，他寫道：「謝謝你們的陪伴，澎湖真的好美。」

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