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【家庭悲劇】洗碗女工離奇倒斃家中傳出臭味　揭智障女兒不懂報警伴屍5天

健康 16:22 2020/05/09

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

洗碗女工離奇倒斃家中傳出臭味，揭智障女兒不懂報警伴屍5天。

新加坡發生家庭悲劇，一名60歲洗碗女工與年約30歲智障女兒相依為命，因受新冠肺炎疫情影響，該名洗碗女工已停工，惟竟離奇倒斃家中，因屍體腐爛發黑傳出臭味，終由鄰居報警揭發此案，警方發現，死者的智障女因不懂報警，也不敢出門，終伴屍5天。

綜合外媒報道，新加坡至今22460人確診、20人死亡。死者翁慧瓊（譯音）是在咖啡店收碗盤員工，自新加坡政府實行新冠肺炎病毒阻斷措施後，翁慧瓊便停工，多名街坊均呈，已有4、5日未見兩母女出門。

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由於翁婦家中傳出臭味加劇，鄰居遂報警求助，當地警方接報後趕到現場，上門後發現翁婦倒臥家中客廳，屍體已發黑，估計已離世5天。而女兒則陪伴母親身旁，似乎未知母親已離世。

據鄰居透露，翁婦家境不好，女兒從不說話，遂不懂報警。當地警方證實，該宗為非自然死亡案件，一名60歲婦人被發現躺在家中，醫護人員當場宣告死亡，具體死因仍在進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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