【新冠肺炎】再有7名患者康復出院　仍有74名確診病人留醫

▲ 過去24小時，再有7名確診病人出院。

本港今日沒有新增確診個案，截至今日（9日）中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收7名（六男一女，年齡由10至82歲）符合呈報準則的病人，並已安排相關化驗。

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醫管局指在過去24小時共有7名確診病人康復出院（個案編號︰355,563,645,667,995,1008,1009），至今共有967名確診及疑似病人康復出院。

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現時共有74名確診病人分別於13間醫院留醫，其中一人情況危殆 （個案編號：595）、四人情況嚴重（個案編號：338,461,713,857），其餘69人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為36%；負壓病房數目為666間，使用量為48%。

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責任編輯：鄧凱文