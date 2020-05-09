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【新冠肺炎】再有7名患者康復出院　仍有74名確診病人留醫

社會 19:03 2020/05/09

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

過去24小時，再有7名確診病人出院。

本港今日沒有新增確診個案，截至今日（9日）中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收7名（六男一女，年齡由10至82歲）符合呈報準則的病人，並已安排相關化驗。

【新冠肺炎】本港今日沒有新增個案　連續20日沒有本地感染病例

醫管局指在過去24小時共有7名確診病人康復出院（個案編號︰355,563,645,667,995,1008,1009），至今共有967名確診及疑似病人康復出院。

【齊心抗疫】向醫管局捐100萬個外科口罩　林青霞親自撰文：醫護人員奮戰在第一線精神感人
 
現時共有74名確診病人分別於13間醫院留醫，其中一人情況危殆 （個案編號：595）、四人情況嚴重（個案編號：338,461,713,857），其餘69人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為36%；負壓病房數目為666間，使用量為48%。

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責任編輯：鄧凱文

衞生署 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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