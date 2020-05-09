【食不安心】連鎖西餅店蛋糕無遮掩放馬路邊　大埔街坊憂蛋糕吸塵黏附病菌不衞生

▲ 有大埔街坊看見有大型連鎖西餅店，將沒有掩蓋的蛋糕放馬路旁。

在新冠肺炎疫情下，不少人優先考慮選購有預先包裝或有妥當存放的食物，若果食物開揚地曝露在外，有細菌病毒沾到食物的風險。有本港網民在大埔見有某大連鎖麵包西餅店多盤食品放在馬路邊，頂層是沒有任何遮掩，擔憂不衞生。

有網民今天（9日）在facebook群組「香港突發事故報料區」圖文並茂發帖，稱於今早11:20許，在大埔中心附近見到連鎖西餅店蛋糕的貨車送貨，有超過20盤的蛋糕西餅麵包，疊成兩大棟，其中一棟最頂層沒有任何食物，而另一棟最面層則放在2個蛋糕，是沒有任何遮掩，直接曝露在外。發帖網民︰

無遮無掩就咁放係馬路吸塵……邊個生日食咗就真係祝佢快高長大。

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蛋糕沒遮掩易黏附病菌

從相中可見，蛋糕的貨車停泊在馬路邊，兩棟食物盤都在馬路上，兩棟食物盤均另有似是板車墊高，未有直接接地面。網民所擔憂的是沒有面層板去阻擋蛋糕，在人多車多的馬路邊沾上灰塵，甚至黏附病菌。

TOPick記者致電於大埔區內有關西餅店，員工著記者聯絡寫字樓同事，惜今天星期六是非辦公時間，暫未能聯絡上。

網民驚訝連鎖店做法粗疏

有關帖文短時間被廣轉，不少網民議論紛紛，有的不感嘩然，表示︰「呢個問題其實已經係好多年，10 幾年前見到佢同xxx都係咁，所以基本上都唔食佢哋啲蛋糕」。

更多網民表示不合衞生，尤其在疫情下，食物處理更要小心謹慎。有網民見照片中是白色芒果蛋糕，笑言賣出去時會變成黑森林蛋糕。另有網民表示雖然 「眼不見為乾淨」， 但這樣真的明目張膽。有網民難以置信︰「食完想唔肚痛都難」、「 咁大集團都咁唔衞生？」及「每層鋪張芒膠係面都唔肯？」等。

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責任編輯︰王俊賢