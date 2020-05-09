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【限聚令放寬】母親節商場人流增加　apm、新城市廣場推出優惠吸客

社會 16:57 2020/05/09

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

沙田新城市廣場蘋果店外有市民排隊準備進入。（陳永康攝）

政府放寬限聚令後首個周末，遇上母親節前夕，不少商場的人流增加，由於有部分店鋪也實施人流管制，故此不少店外都見到有市民排隊，疫情影響下，很多商場都冷清清，近日把握母親節的零售節日谷銷情，很多商場都提供優惠吸客。TOPick綜合幾大商場優惠：

【親子好去處】母親節親親大自然　上水假日農場兒童遊樂場盡情放電

apm
聯同場內超過100間商戶推出一系列消費奬賞優惠，包括購物100%回贈、1折美容產品。以電子貨幣消費滿HK$100，即可享有HK$100 B+ cinema apm「睇戲通行証」電子現金券 。

（陳永康攝）

PopWalk天晉滙
推出「Sweetest Moment　家‧Fun‧消費賞」，提供一連串消費禮遇，包括800份免費滋味大賞、240元循環消費回贈、5小時泊車及精品換領等，總值逾30萬，共8千份禮品。

【2020母親節】尖沙咀Holiday Inn重推自助餐　任食環球海鮮指定信用卡有75折【內附訂座連結】

新城市廣場
於5月10日母親節起至5月24日，向沙田區的醫護人員送出1,000份「CHEER UP PACK」 ，內有多達30間的食肆使用100元的餐飲現金券，例如利苑酒家、梅丘壽司美登利總本店等。

【有著數】MCL全線戲院戲票買1送1　每張戲票平均最低只22.5元

荃灣廣場
由即日起至5月31日，於場內任何食肆及零售商戶，即日以電子貨幣合共累積消費滿800元 ，除可賺取The Point by SHKP積分，亦可換領100元荃灣廣場購物現金券，每日名額80個，先到先得，換完即止。

【限聚令放寬】市民排隊等戲院重開　3大院線推優惠吸客【內附優惠詳情】

責任編輯：伍瑋瑋

 

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