【泰王避疫】泰王攜20後宮德國避疫酒店曝光　愛妃變身性戰士侍候傳看上女兒閨密

▲ 泰王與20名後宮於德國避疫的酒店爆光。

新冠肺炎疫情影響全球，4月泰王「拉瑪十世」哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）攜同20名愛妃往德國一間度假酒店避疫。近日酒店內部擺設曝光，並有指妃子在「歡樂室」扮演「性戰士」侍候泰王，並會授封各種軍階，甚至有傳泰王看上了女兒的閨密。

據英國《每日郵報》引述德國《畫報》報道，67歲泰王入住的巴伐利亞度假酒店（The Grand Hotel Sonnenbichl）屬於四星級，因為疫情對外封鎖，目前已無法預訂，但有指為泰國開特例，讓泰王與20名妃嬪住在酒店四樓全層，並禁止酒店職員進入。有指泰王擁有一間「歡樂室」，妃子會扮演成「性戰士」，並獲授職階等同於少校的軍事頭銜。

有些嬪妃因為獲寵幸而開心，並希望為自己和家族帶來財富和好運；但有些嬪妃只是屈服於國王的權力，擔心不就範會有後果。另有指泰王目前的新歡，就是女兒希里萬納瓦瑞公主（Sirivannavari Nariratana）的閨密。

泰王後宮時有爭鬥，去年7月冊封的34歲少將詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為王妃，然而皇室昨日（21日）突然發布命令，指詩尼娜對泰王不忠及忘恩負義，遭國王下令剝奪她的王室頭銜。當時官方公告指，詩尼娜「野心勃勃，試圖提升自己的地位成為王后」，這種行為被認為不敬。

【泰版甄嬛傳】入宮3個月對泰王不忠爭上位 34歲泰王妃被剝奪王室頭銜

責任編輯：王俊賢