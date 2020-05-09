【郭富城演唱會】城城受亡母影響立志行善　高溫唱跳一小時為香港人打氣　

▲ 郭富城高海下唱出13首名曲。

郭富城在今日（5月9日）下午5時於尖沙咀海港城舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，與近百名舞蹈員又唱又跳1小時，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。

城城在今日下午已個人在IG上載於晚間的綵排照，並留言：「我和團隊已經準備就緒。今天下5 點，希望大家支持。一起#鼓舞動起來！」

而在今日高溫下，郭富城約5時在海港城露天場地開騷，跟約80位dancers一開場唱出《對你愛不完》後，動感迫人。

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之後城城表示：「今日此演出對我很重要，我由一個舞者出身，今日看到很多舞者失業，很感慨。在我印象中，很多東西有限期，唯獨是慈善是沒限期。」

在幾首慢歌後，郭富城跟多位女舞蹈員唱出電影歌曲《Para Para》，極富動感，阿丹稱：「《Para Para》是阿王其中一首經典電影歌，他對電影業很多同業都很有感受。」

城城接著說：「今日此騷除幫助舞者，也給一班沒收入的電影工作者籌款，電影給我很多意義，另一齣給我意義的是以下一首歌，送給曾幫我拍戲的電影工作者。」城城之後唱出《三岔口》。

▲ 城城向一班舞者致敬。（影片截圖）

【郭富城演唱會】城城為失業電影工作者籌款 郭富城：送給曾幫我拍戲的同業

城城之後唱出國語快歌《動起來》和《分享愛》。阿旦解釋：「阿王每首歌都有意思，如《分享愛》是他回饋歌迷的愛，他在2000年成立了慈善基金，扶老助幼，關懷基層。」

城城表示：「做慈善是受母親影響，她自小帶我做義工，幫人之餘得到快樂。明天是母親節，媽媽雖已離開我，但她永遠在我心中，也知道我會永遠行善，以下此歌送給天下母親，許多東西會老，但母親給予的愛是不會老。」語畢，城城向天空送出飛吻給媽媽。

接著唱出《不老的情歌》，唱完後他一度用手抹眼，不知是抹眼淚還是汗水，之後唱出再《愛的呼喚》。

▲ 郭富城以《強》送給港人。（影片截圖）

阿旦表示說這次演出騷能用10日內完成，是個奇跡。郭富城稱：「再次呼籲大家有信念，團結齊心互助，希望疫情快些過去，回復正常生活。」

他又表示慈善不分時間，要立刻。阿旦即場說海港城捐出100萬。加上郭富城之前私下損出數十萬元，此音樂會至少籌得逾百萬善款，幫助失業的舞蹈員及電影業基層。

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▲ 城城跟舞蹈員賣力唱出多首快歌。（影片截圖）

郭富城稱：「我由舞者出身，今日看到一班舞者繼續熱愛工作，好感動，即使我今日也沒有工作，但我們要有信念。」

整個演出約1小時，郭富城身體力行，以音樂和舞技向香港人送上愛的呼喚。

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