【銅芯抗疫口罩】CuMask原材料供應商溢達集團　澄清副董事長沒有參與項目研發及生產

▲ CuMask被指涉利益輸送問題，多間參與的公司連日發聲明澄清。（資料圖片）

政府派發的銅芯抗疫口罩「CuMask」社會近日就其生產、專利及以規格等引起爭議，被指生產過程中涉利益輸送問題，其中溢達集團今日（9日）發出聲明，確認是「銅芯抗疫口罩」的原材料供應商之一，聲明指出鑑於溢達集團副董事長楊敏賢身兼香港紡織及成衣研發中心，集團為避免有利益衝突之嫌， 溢達集團及楊敏賢均沒有參與「銅芯抗疫口罩」項目的研發、原材料供應和生產的討論和過程。

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然而，研發中心在採購原材料時與溢達集團的銷售部門直接聯絡，表示遇到極大困難。爲協助研發中心在最短時間內為香港市民提供口罩，溢達集團決定以成本價向研發中心供應用以製作口罩貼臉部分的紗布。

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楊敏賢於研發中心在2月底舉行的董事局會議上申報利益，並交代溢達集團將會協助此項目，她並沒有參與任何與「銅芯抗疫口罩」相關的討論和決策。

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責任編輯：伍瑋瑋



