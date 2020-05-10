【郭富城演唱會】城城慈善騷約200萬人次網上欣賞　Aaron傾力演出謙稱：助人為快樂之本

▲ 《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》網上總瀏覽人次約200萬。

郭富城在昨日（5月9日）舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款，以及為香港人打氣。城城在高溫下與近百名舞蹈員在戶外勁歌熱舞1小時，盡明顯舞台王者魅力。

觀眾透過網上收看是次演出，普遍反應十分正面，被城城落力演出感動，網民紛紛留言：「辛苦城城了！」、「真係好有愛」、「城城，加油！媽媽在天上看！」、「渾身是勁，good show」、「好落力表演绝無欺場」等。

甚至有網民表示只看1小時演出「唔夠喉」，要看回郭富城過去的演唱會影片「止渴」。

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▲ 郭富城演出盡顯舞台王者風範。（大會提供）

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城城演出總瀏覽近200萬人次

根據大會在昨晚10時公布資料，《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》在全球Facebook串流直播的總瀏覽量為150萬，再加「健康.旦」YouTube頻道的直播瀏覽量為48萬，即總數約198萬人次，以上數字不包括各電視台、手機應用程式、網頁及騰訊的收視率，大會表示稍後獲得更新數字後再發佈。

是次演出，阿旦即場說海港城捐出100萬，再加上郭富城之前私下損出數10萬元，此音樂會至少籌得逾百萬善款，幫助失業的舞蹈員及電影業基層。而總善款數字，大會預計過1至2天結算後公布。

▲ 郭富城在演出時懷念亡母。（大會提供）

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城城助業界失業人士

城城在演後受訪表示認為在受歌神許冠傑網上演唱會啟發，覺得在此困難時候要為為舞蹈員及電影幕後工作人員出一分力，於是主動聯絡許冠傑網上演唱會團隊「健康．旦」合作：「助人為快樂之本，其實舞者被忽略，政府紓困措施未能惠及他們。」

他希望之後可以照顧到舞蹈員及電影幕後工作人員這班自僱人士。雖然疫情下他自己亦冇工開，但一直有與電影團隊開會，希望6月可以開工，城城表示：「大家有信念，團結齊心互助，希望疫情快些過去。」

▲ 城城率舞蹈員傾力演出。（大會提供）

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郭富城出錢出力做慈善

屬公關界並為專欄作家利嘉敏，在《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》後於個人facebook專頁撰文道：

完咗我即刻搵主辦單位幕後主腦同總監之一（另一位係小美）蕭潮順（我叫佢做蕭Sir）了解一下成件事。 蕭sir 向我透露咗一個冇乜人知嘅事情：原來係郭富城同蕭sir講，好鍾意阿Sam個演唱會，覺得好有意思，係城城自己主動提議想做一個慈善演唱會，佢話好想幫香港舞蹈員籌款。 原來成件事係郭富城自己主動話去做嘅！成件事由零開始到今日演出，前後只係十日。呢十日，郭富城自己搵埋排舞老師Sunny度歌兼排舞，然後就係今日大家見到嘅演出。蕭sir又話我知，今日全球有接近一百家媒體做直播，連台灣都有七間做現場直播（上次阿Sam都冇），今次好大迴響。 一個香港artist，冇需要咁做但主動提出咁做，五十幾歲跳到汗流滿面（但仍然好型），為嘅完全唔係自己；對香港咁純粹咁有心嘅artist ，其實已買少見少，冇乜㗎喇，仲想點？

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