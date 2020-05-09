【新冠肺炎】美容院從業員出院近2周後再呈「陽性」　入住廣華醫院接受治療

▲ 廣華醫院一名33歲女病人出院2星期後「復陽」再入院。（資料圖片）

廣華醫院昨日（8日）有一名新型冠狀病毒確診病人（第756宗），出院近2星期後再對毒測試呈陽性反應個案，再度入院接受治療。

【新冠肺炎】藥物治療新曙光 袁國勇團隊發現混合療法有助抑制患者病毒量及改善徵狀

醫管局指病人於4月25日康復出院後，昨日因身體不適並出現咳嗽情況，再次入住廣華醫院。醫院為病人安排進行2019冠狀病毒測試，結果呈陽性反應，其測試數值（Ct Value）顯示病毒量低，傳染其他人的可能性亦相對低，但為謹慎起見，醫院已安排病人入住隔離病房接受進一步治療，現時情況穩定。

【新冠肺炎】曾為染病客人做美容 尖沙咀美容院職員為病人做Facial確診

根據資料，該名33女病人是美容院reenex尖沙咀分店的從業員，是一名62歲酒吧群組顧客的密切接觸者，她在3月25日為該名客人做過美容服務，當時有帶上口罩，但客人在過程時沒有戴上口罩，她其後於3月29日發病。

【新冠肺炎】本港今日沒有新增個案 連續20日沒有本地感染病例

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋