【何栢良訪問】拍片教戴口罩籲加強邊境措施引批評　何栢良：世紀奇難雜症市民有權知道更多

▲ 何栢良認為，是次疫症是「奇難雜症」，自己有責任讓市民知道更多資訊及不同聲音。

本港經歷了3個多月的抗疫之路，不過在抗疫早期，社會各界認為政府的抗疫措施不足，經歷過沙士的港大感染及傳染病中心總監何栢良認為是次疫症是「奇難雜症」，曾經擔心香港守不住，醫護人員有死亡個案，因為不時向社會提供防疫抗疫資訊，更親自舉報剪斷檢疫手帶的人士，不過他的聲明也屢遭批評，何栢良接受TOPick訪問時直言，市民有權知道更多抗疫資訊，形容大家經歷的一場疫戰，要做好防守。

早在本港出現5宗確診個案時，何栢良已大聲疾呼政府需要加強邊境防疫措施，曾直指特首林鄭月娥3月前抗疫表現零分，批評高官指疫情受控是「未睡醒」等，有關言語甚至遭到社會人士批評，何栢良接受訪問時坦言受到不少抨擊，不過自己有責任提出更多資訊，笑言自己「走在街上不被人打已經心滿意足，留言就不要看。」

予人印象「敢言醫生」的何栢良曾多次於訪問或社交媒體上批評港府防疫措施不足，如政務司司長張建宗曾於2月時形容「疫情已受控」，何栢良當時直斥其「未睡醒」，他笑言自己其實沒有憤怒，「我不怎麼罵人，其實我很斯文」，並解釋是抗疫心切：

當見到有些意見或聲音可能會危害市民健康時，你要反應很快，提一提這些事是危險的。

▲ 何栢良情有獨鍾青蛙公仔，畫中青蛙名為「明天更好蛙」，是政府醫生協會主席李慧茵畫作相贈。（馮漢柱攝）

作為微生物學系專家，何栢良經常與細菌、病毒打交道，深明是次疫情是「百年一遇的奇難雜症」，故認為自己有責任讓市民知道更多資訊及不同聲音，即使疫情訊息或已泛濫，何栢良選擇相信香港人的智慧：

今次是一個奇難雜症，一百年都未遇過的疫症，這個症是很嚴重的，市民有權知道第二手、甚至第三手資訊，我覺得應該有不同的聲音，這些意見可能相同可能不相同，市民會有自己的判斷。

他透露有不少網民抨擊，但強調不會改變初衷，自己調整心態，不理會網上惡意留言：

一定有人讚賞，一定有人批評，如果看看留言介意就好難做人。

何栢良指在抗疫初期已不時在網上自行拍片教大家如何正確戴口罩，如何洗手，更有市民自告奮勇協助他進行Facebook live，以及朋友為他設計通訊軟件的抗疫貼紙，希望提高大家防疫意識，他亦承認有些人認為他是利用奇怪的方法，強調自己每次發文也是小心翼翼，提醒市民不要訴諸權威：

他是官、是醫生、是教授，也一定要問他這樣說有何原因、有何科學及常識的基礎，（若）他是醫生，他提供甚麼你都相信，這是很危險的事。

▲ 何栢良拒為港府抗疫表現評分，但提到本港新冠肺炎疫情「守得住」，大讚是香港人主動出撃自救的結果。（馮漢柱攝）

何栢良早前曾直指特首林鄭月娥3月前抗疫表現零分，而近日疫情緩和，問到何柏良如何再次評價港府近月表現，他直言不會給予分數，但形容政府抗疫有進步，不過在文宣上仍要多教育市民防疫措施，及時去做：

雖然過了3個月才教人洗手、戴口罩，未必是最合適的時機。

面對未來的抗疫路，何栢良讚賞港人表現得好，也要一起繼續抗疫，他分享一件小事就是自己曾經報警舉報家居檢疫的人士剪斷手帶，並要求跟進，他直言自己見到有意外發生時都會主動報警，形容危害市民健康的事一定要出聲：

有違反的一定要執法，因為不執法會影響到市民的安全，特別是全香港每人都負了很大代價，很多人失業、很多店舖結業，就是因為要防疫抗疫，那在這前提下，你有一些緊急的法例也不去執法，我覺得這不是一個負責任政府的行為。

▲ 何栢良指自一月本港錄得首宗個案後，自己不敢與母親同桌吃飯，擔心她受感染。（馮漢柱攝）

問及連續28日本地錄得零感染後，會否外出飯聚？何栢良指自一月本港錄得首宗個案後，自己不敢與母親同桌吃飯，擔心她受感染，始終自己醫護一員屬於高危人士，而且除太太外，未曾與其他人飯聚，在醫院也是買外賣，他自己也希望疫情受控時可以相約朋友飯聚：

現在約朋友吃飯是5月17日後，希望是連續28日本地零確診後可以見一見面。

TOPick何栢良醫生訪問內容

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記者：陳正怡、伍瑋瑋、鄧凱文