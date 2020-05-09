【郭富城演唱會】城城首度拖方媛長女公開合照　感觸為父後更體會母愛偉大

▲ 郭富城跟方媛和大女首度公開合照。

郭富城在今日（5月9日）下午5時於尖沙咀海港城舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，與近百名舞蹈員又唱又跳1小時，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款，演出場地的海港城更捐出100萬，成績驕人。

郭富城太太方媛跟大女兒亦有捧場，為城城打氣，在母親節前夕倍添溫情。城城在一小時演出，唱出多首快慢經典歌曲，其中更有憑歌向天下母親致敬。

▲ 城城抱妻女一同合照。（視覺中國）

【郭富城演唱會】母親節送上《不老的情歌》 城城懷念亡母：妳永遠在我心中

城城表示：「做慈善是受母親影響，她自小帶我做義工，幫人之餘得到快樂。明天是母親節，媽媽雖已離開我，但她永遠在我心中，也知道我會永遠行善，以下此歌送給天下母親，許多東西會老，但母親給予的愛是不會老。」

語畢，城城向天空送出飛吻給媽媽。

首跟妻子女兒公開合唱

兩女之父郭富城，成家立室後更顯父愛，今日演出，妻子方媛也帶同大女兒（大寶）到場，台下為城城加油。之後，城城在後台跟太太方媛及長女在維港風景下合照，盡顯慈父相，這也是三父女首度公開合照。

▲ 城城跟方媛在母親節會一家慶祝。（視覺中國）

【郭富城演唱會】城城受亡母影響立志行善 高溫唱跳一小時為香港人打氣

城城向傳媒表示，明天母親節將跟太太和女兒簡單吃飯度過，同時會帶囡囡外出，近日疫情城城跟家人在家吃了3個月住家飯，趁假期出外抒展。

被問到演唱《不老的情歌》，是否憶起亡母流淚？城城深情道：「我一生最愛是媽媽，母愛偉大，自己成為父親後，心態轉變了，更懷念媽媽，我也一直捨不得媽媽。」

▲ 城城希望是次音樂會可籌到更多善款。（視覺中國）

城城盼籌更多善款

今次演出，城城稱雖辛苦，花了很多精力，但一切是值得，尤其是受到許冠傑的線上直播音樂會所影響，希望幫助舞者解困。

他指政府紓困措施未必幫不到業內舞者，故呼籲大家捐款，這次演出將會在網上播放一個月，希望大家多多捐款。

城城坦言：「政府有很多紓困措施要做，希望政府看到和感受到這股力量，今日由我發聲帶動到顧及這班自僱人士。」

有傳城城率先捐出數十萬元給舞者及同業，經理人小美稱現時未知確實數字，城城則會負責這次演出的舞蹈員費用，大約是6位數。

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