【首置盤】煥然懿居入伙　市建局推收樓APP助業主驗樓

▲ 煥然懿居業主收樓在即。（資料圖片）

「首置上車盤」紅磡煥然懿居，4月底已取得政府「滿意紙」，市建局本月將向450組業主交樓。市建局行政總監韋志成今（10日）於網誌表示，因應買家多是年輕一族，市建局推出應用程式協助業主「收樓」，料可更切合他們習慣。

韋志成稱，因應買家需要，市建局將發出450封成交通知書的工作，分為8個時段進行，配合需更長時間完成銀行按揭的買家，較後期才發出通知書。買家到律師行完成單位轉讓手續後，便可憑律師發出的收樓通知書，向市建局預約交付單位日期。

推出收樓app 助驗樓執漏

市建局認為，考慮到首置買家未必熟悉單位交付流程，市建局團隊願多走一步、以「買家為先」態度，使用應用科技程式（app）來輔助買家處理，過程中涵蓋不同流程，包括預約收樓、點收單位設施配備、檢驗單位質素、填報單位質量檢測報告及修繕跟進等，整合到一個app內，協助業主「收樓」。

韋志成認為，「收樓app」提升服務質素和效率之外，更重要是在過程中，令業主感安心、可靠。因應買家大多是年輕一族，以app輔助「收樓」，相信可以更切合他們使用流動通訊程式的習慣。他補充，倘買家傾向傳統書面方式進行單位交付手續，及以印刷文本存檔，市建局也會安排。

業主也可以透過app，向市建局和承建商發出單位「執漏」的清單記錄，市建局可之後會與業主覆核，再轉交承建商跟進。因應「執漏」性質和複雜程度，業主可從程式中知悉工作進度，增加「執漏」流程透明度和提升效率。

韋志成希望，業主會滿意這些貼心服務和支援，亦期待看到業主收樓時表現的喜悅。

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責任編輯：吳卓峰