【阿嬌離婚】鍾欣潼原計劃下半年才公布離婚　發律師信「提醒」賴弘國收口　

▲ 發律師信「提醒」賴弘國收口，鍾欣潼本望挽回婚姻。

鍾欣潼（阿嬌）與老公賴弘國日前宣佈離婚，結束短短一年多的婚姻。消息爆出後賴弘國第一時間接受傳媒訪問，又在社交網站發長文抒發感受，據知此舉引來阿嬌經理人公司英皇不滿，阿嬌的經理人霍汶希亦承認已向賴弘國作出「提醒」要求他收口，並指阿嬌未有公佈離婚消息，全因希望能夠挽回婚姻。

上周五（5月8日）突然爆出阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國離婚消息，男方馬上接受傳媒訪問直認此事，透露二人在今年三月一日簽紙離婚。過後阿嬌透過經理人公司發表回應，表示不欲多提，而賴弘國則繼續在其社交網站發表長文，悼念這段逝去的感情，又大爆阿嬌在五月舉辦完婚禮後已經表示不愛他。

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▲ 二人於2018年五月於美國舉行婚禮。（instagram圖片）

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據悉當二人決定離婚時，由於男方是圈外人的關係，有共識把對外公佈的主導權交由阿嬌所屬的英皇娛樂負責。不過自離婚消息外洩後，賴弘國對傳媒有問必答，又在社交網站撰千字文惹人注目，令女方處於尷尬局面。

另外更有指賴弘國本來與友人身於澎湖散心，但期間一直收到各種電話，包括由英皇打來的電話要求他「封口」，令旅遊中的賴弘國心情變差。

▲ 有指阿嬌本來有意挽回婚姻。（instagram圖片）

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阿嬌的經理人霍汶希回應記者，指阿嬌向賴弘國發出的是分居協議，並非馬上離婚。並透露本來打算在下半年找個適合的時機再公佈消息，並希望在這數月的緩衝期及冷靜期，希望令雙方的感情回溫，或許有機會挽回婚姻。

不過是次突如期來的爆料令雙方都措手不及：「阿嬌亦只好承認，Michael的情緒亦受到很大的影響，從事發到今我們只是好言相勸，希望大家在這個時間都是保持沉默，不能對外透露任何消息。」

同時，又提到他們的分居協議書內其中的條款是在分居期內，雙方必須要遵守把協議內容及關於婚姻的情況保密，而阿嬌的律師日前再給賴弘國發的只是一封提醒函。

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