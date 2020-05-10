張建宗指暴力隱患蠢蠢欲動　憂年輕人成扯線公仔

▲ 張建宗寄語青年人要潔身自愛，珍惜前途。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（10日）發表網誌談及青年問題。他形容現時是暴力隱患蠢蠢欲動的時刻，部分年輕人心智未成熟，容易被人煽動而犯罪，成為罪惡的扯線公仔，社會必須要杜絕歪風，全力遏止暴力，又寄語青年人要潔身自愛，珍惜前途。

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他在網誌上表示，受疫情影響，本港的經濟活動及勞工市場均受到史無前例的打擊，首季失業率急升0.5個百分點至4.2％，就業不足率亦急升0.6個百分點至2.1％，兩者均為接近十年來高位。在經濟衰退下，青年就業無可避免將面臨嚴峻挑戰 ，政府已在防疫抗疫基金下推出措施，包括協助青年就業。

他又指出，應對青年就業的挑戰是政府未來施政的重點之一， 會視乎疫情發展，繼續推動各項支持青年創新創業、交流、實習和生涯規劃等項目，讓青年人好好裝備自己。他形容現時是在暴力隱患蠢蠢欲動的時刻，有些年輕人往往因心智未成熟，入世未深，容易被人煽動而犯罪，更有可能成為罪惡的扯線公仔，令人非常擔心。當他們干犯違法行為時，未必知道嚴重後果，甚至斷送寶貴前程。因此，社會必須要樹立正氣，杜絕歪風，全力遏止暴力，並寄語青年人要潔身自愛，珍惜前途。

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張建宗又指，欣悉立法會內務委員會突破困局，重新運作，政府會全力配合立法會的審議工作，強調香港已沒有繼續內耗的本錢，目前議會運作能撥亂反正，逐步重回正軌，合乎社會福祉。

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責任編輯：郭詩詩