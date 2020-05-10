康文署體育館淋浴設施明重開　徐英偉：下輪或開放圖書館

▲ 民政事務局局長徐英偉表示，康文署轄下室內體育場館的更衣及淋浴設施明日重開。（資料圖片）

港府早前放寬多個限制措施，康樂及文化事務署上周三（6日）起重開大部分戶外康樂設施 。民政事務局局長徐英偉表示， 康文署轄下室內體育場館的更衣及淋浴設施亦於明日（11日）起重新開放 ，會隔開使用，亦會考慮人流管制，而 泳灘仍要繼續關閉。

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徐英偉今早（10日）接受電台訪問時指，局方近日一直觀察疫情變化，包括過去的長周末， 在平衡衛生安全風險下，當局決定開放收費場地內的更衣和淋浴設施，惟泳灘仍然未有開放時間表。他解釋因任何人都能進入泳灘，要做到為每位入場人士量度體溫比較難；而全球疫情仍然上升，本港此刻能否「守得住」是關鍵，呼籲年輕人勿成群結隊到沙灘玩樂，並稱已在泳灘增加巡邏人手。

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他續指，下一輪重開的設施或會涵蓋地區圖書館、室內泳池及舞蹈室等，但因小朋友玩樂時容易得意忘形除下口罩，或會增加感染風險，因此室內兒童遊樂設施 可能未會太快放寬。 至於科學館亦較多小朋友的互動設施，亦擔心會增加互相傳播機會，重開時間亦要謹慎考慮。

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責任編輯：郭詩詩