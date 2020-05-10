【海星災難】郊外避疫釀生態災難　海星被大媽捕撈離開水面如「大屠殺」

▲ 有大媽攜網涉水捉海星，被網民狠批「大屠殺」。

本港的新冠肺炎疫情近期已有所放緩，加上嚴夏已至，不少市民近日紛紛前往沙灘消暑。不過，偏偏不時有人不守規活足沙灘附近的生物，成為生態「殺手」。

網民狠批情況如大屠殺

據網上近日流傳兩張照片顯示，至少3名大媽在沙灘攜帶漁網等工具，涉水把大量海星從水中撈起，目測至少有十多隻海星被捕捉，照片雖未有透露拍攝時間及地點，不過有指涉事沙灘位於馬鞍山。

照片同時引來大批網民狠批，有網民批評：「這些人心態太可怕，所經之處，寸草不生」、「直情係大屠殺」、「成日見到無論大人至小朋友：捉蟹仔，摸蜆，執海星，捉魚，乜都有」。

海星離開水面難呼吸

據本港生態教育及資源中心早前接受TOPick訪問時表示，不建議市民在海灘遊玩時拿起海星拍照，因海星離開水面，腮失去水份便難以呼吸。而且海星移離原生地方亦失去保護色作用，易被雀鳥捕食。

此外，據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯:王俊賢