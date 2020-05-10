羅致光料4月份失業率持續上升　港府推4方面就業支援

▲ 勞工及福利局局長羅致光預料4月份失業率繼續上升。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重創全球經濟，勞工及福利局局長羅致光今日（10日）網誌表示，本港上月公布的第一季失業率已上升至4.2%，而仍未公布的4月份失業率，但相信會繼續上升。政府正就創造就業、保就業、就業支援以及失業支援等4方面應對失業浪潮，稍後會公布更多保就業計劃細節。

羅致光：勞福服務明起逐步恢復 料6月底前發放在職家庭及學生資助特別津貼

羅致光於網誌中表示，首階段員工薪酬資助最快在6月發放，資助總額超過400億港元，約等於GDP的1.5%。當局亦為臨時僱員、的士及小巴司機等制訂特定計劃支援他們；社署亦推出特別財政支援支援社企，包括提前發放下兩期營運開支撥款，以協助紓緩資金周轉上的壓力，社企亦可以申請額外撥款。

對於就業及失業支援，羅致光稱已加大了相關的在職培訓津貼名額及調升相關在職培訓津貼，綜援計劃可幫助失業人士，所有計劃都涵蓋殘疾人士。

羅致光： 3月失業綜援申請較上月增加一倍半 4人家庭平均可獲得每月約16,000元的援助金

他又提到，3月份領取綜援的殘疾人士較2月份上升0.5%，較去年同期升了2.4%，雖然增幅不大，但已扭轉過往5年的輕微向下趨勢，多少反映就業市場正在惡化。

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責任編輯：郭詩詩