【垃圾成山】村口石屎躉貼上告示勸勿丟垃圾　被誤當垃圾桶垃圾堆積如山

▲ 鐵桶周圍堆滿大量垃圾。

疫情爆發後每逢周末或節日，市民紛紛湧到到郊區避疫，人山人海也為大自然增添了垃圾的壓力。有山友發現，行山熱點之一「麥理浩徑第十段」出現大量垃圾，當中掃管笏村後屯門引水道入口，村民用來當用作石屎躉的大鐵桶，被人誤當為垃圾桶，亂扔的垃圾堆積如山，有山友則形容「亂掉垃圾嘅人仲衰過垃圾」

山友於Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」發布圖片，指「麥理浩徑第十段」垃圾堆積超過兩星期，包括大量膠袋塑膠樽，還有大量被遺棄的口罩及紙巾，反問無品的山友「你地（編按：們）會喺自己屋企咁樣擺垃圾嗎？」

該名山友也發布了多張相片，兩個鐵桶上都貼上溫馨告示，呼籲「愛護環境，人人有責，請勿亂丟垃圾，自己垃圾自己帶走」，但鐵桶周圍全部堆滿垃圾，不同顔色的膠袋、不同牌子的飲品膠樽及紙包盒，還有用過的口罩及紙巾，相當缺乏公德心。

鐵桶不是垃圾桶

山友的帖文引起網民熱烈討論，有山友補充指，兩個鐵桶不是垃圾桶，而是掃管笏村村民用來防止有人隨處泊車的石屎躉，雖然全部貼上告示，但仍然無法阻止亂抛垃圾的無品行為出現。

責任編輯：王俊賢