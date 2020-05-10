【銅芯抗疫口罩】CuMask 明日起派發　派遞前會向登記人發手機短訊

▲ 「銅芯抗疫口罩」（CuMask）明日（11日）開始派發。（資料圖片）

港府向全港市民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），香港郵政發言人今日（10日）表示，將會由明日（11日）開始「銅芯抗疫口罩＋™」的派遞工作。

【銅芯抗疫口罩】CuMask原材料供應商溢達集團 成本價供應口罩物料涉款380萬元

發言人指出，由即日起，政府會按照每日的發貨資料，陸續在郵件派遞前向成功登記的主要登記人發出一個載有郵件編號的手機短訊，穿着制服的郵差將會在之後約2個工作日內上門派遞郵件。如上門派遞時無人收件，香港郵政會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第2個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身分證明文件，到指定郵政局領件。

【銅芯抗疫口罩】CuMask生產、專利及規格引爭議 薛永恒：未來盡量開誠布公態度



此外，香港郵政不會要求收件人到郵政局以外的地點領件。若郵件在14個工作日內未獲領取，將會退回政府。



發言人提醒市民，香港郵政不會透過來電、電郵、其他通訊軟件或社交平台通知市民有關派遞或領件安排，亦不會索取市民及其家人的個人資料，或要求市民作出任何回覆。市民須慎防假冒訊息，並可參閱www.youtube.com/watch?v=lrxMSAUXbhE&feature=youtu.be以了解派遞詳情。



發言人稱，市民如收到任何懷疑欺詐訊息，請向警方舉報，切勿隨意向他人透露其個人資料。如有任何疑問，可參閱香港郵政網頁。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭詩詩