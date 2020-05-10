黃偉綸：渠務署引入遙控清淤機械人　提升清渠效率

▲ 發展局局長黃偉綸今日發網誌。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸於今日（10日）發表網誌，指出渠務署引入一部新式的遙控清淤機械人，加快清渠的效率，並於深水埗和荃灣試行為箱形暗渠進行清淤工程，監測其功能。

黃偉綸在網誌表示，本港每年平均降雨量約為2400毫米，是環太平洋地區內降雨量最高的城市之一。他引述渠務署工程師潘天佑指出，雨水經箱形暗渠排出大海，而隨雨水沖下的沙石、泥塵，會慢慢在渠內積聚成為淤泥，影響渠道的排水功能，甚至會導致水浸。因此署方會定期檢查箱形暗渠，並在有需要時安排清淤工作，確保渠道正常運作。

為進一步減低暴雨期間的水浸風險，渠務署今年實施「及時清渠」安排，同時引入新科技，運用一部新式的遙控清淤機械人，清理地下箱形暗渠內的淤泥，加快清渠的效率。

他解釋指，工作人員會先利用吊機把機械人吊起，經井口把它送進箱形暗渠內，其後操作員可在工作室，透過閉路電視和聲納探測，觀察渠內的狀況，以及遙控操作機械人進行清淤。渠務署工程師潘天佑指出，機械人約3米長、1.5米闊、1.5米高，運作與吸塵機相似，其吸入淤泥後，會透過接駁喉管，將淤泥泵上地面臨時淤泥裝卸櫃；淤泥經脫水後，才會運往堆填區。

對比起傳統的清淤方法，工作人員需要進入箱形暗渠內裝設及操控清淤裝置，有一定安全風險，而遙控清淤機械人可代替潛水工序，免卻工作人員進入密閉和淹浸的箱形暗渠，提升安全之餘，雨季時亦可進行清淤，加快工程進度並減低成本，及改善清淤的效率。

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責任編輯：郭詩詩