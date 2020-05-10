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【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因

娛樂 12:32 2020/05/10

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

《開心速遞》朱天梯回歸重奪熊心如芳心？ 梁証嘉分身做YouTuber分享廚藝。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，曾與三姨熊心如（蘇韻姿飾）組成CP「3T」的朱天梯TT（梁証嘉飾），於昨晚（5月9日）播出的《開心速遞》終於回歸。早前演風少龍璟風的陳浚霆亦相隔700集後回歸《開心速遞》劇組，現見到TT回歸後，觀眾期待二人上演爭奪熊心如的戲碼。

於昨晚播出的第871集《開心速遞》「朱門怨」中，李莫仇（張詩欣飾）自稱是朱凌凌（吳偉豪飾）女友，及後更與凌凌父親朱展（陳嘉輝飾）扯上關係。重點是劇集尾段突然現身的朱天梯TT，自從TT於於675集表示會到外國打官司後，便未有再出現在劇集中，昨晚的現身令觀眾非常驚喜。

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昨晚《開心速遞》片尾TT驚喜現身。（instagram圖片）

劇集播出後梁証嘉在其instagram發文：「很開心過了一段不短的時間後再演朱天梯，真的非常喜歡這個角色，經過時間的沉澱，我會更加努力，希望演出會有所進步。」更笑指自己真的如角色一樣，愛上了吃菠蘿包。

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梁証嘉指朱天梯一角對他別具意義。（instagram圖片）

不少觀眾都非常期待「3T」重遇。（instagram圖片）

TOPick記者訪問梁証嘉過去4個月的去向，他透露這段期間他拍攝了新劇《踩過界2》以及《香港愛情故事》，對於回歸《開心速遞》劇組，他直言一直以來都好記掛TT這個角色：

因為這個角色對我來講好特別，是我第一次拍處境喜劇，其實我好開心劇組和各位觀置都咁錫，好希望出來反應會不錯，如果有做得不好的地方，希望大家都會跟我講，因為我知道自己還有進步的空間。

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未知「3T」是否能再續前緣。（instagram圖片）

之前曾經跟熊心如有感情線，雖然後來拒絕了對方，而自他離開劇組後，另外角色風少龍璟風又回歸《開心速遞》，更與心如有發展。被問到風流的TT回歸後是否會與風少一同爭奪熊心如的芳心，梁証嘉表示：「我相信TT的性格依然好風流，同時又好有風度，所以之後怎樣發展要看劇組幫我安排，我自己都好期待。」

梁証嘉透露最近除了開劇以外，還開設了自家的YouTube頻道分享工作以外的生活：「例如分享我的玩具，分享煮食、唱歌咁。希望疫情快點過去，大家都要身體健康！」

記者：梁樂欣

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