【涼薄僱主】美孚881呎單位工人瞓客廳儲物櫃　網民：同瞓棺材冇乜分別

▲ 涼薄僱主要工人睡客廳的儲物櫃。

香港寸金尺土，業主當然希望可以用盡空間。不過，有業主卻不捨得分房給外傭住，令外傭被迫要睡在櫃中。近日有睇樓節目引起熱議，當中美孚一個881呎的單位，屋主將3房改為2房，一家四口居住，卻把客廳的儲物櫃充當外傭睡房，受到不少網民批評。

有線電視近日在YouTube頻道上載節目2011年的節目《我要睇樓》，介紹一個位於美孚的私人屋苑，單位面積881呎，有一家四口、小狗及外傭居住。設計師將3房設計變成2間套房，讓屋主兩夫妻和兩名小朋友居住，因業主信風水認為白金旺財，整個單位裝修以白色及金色為主調。

▲ 客飯廳的空間寬闊。（影片截圖）

儲物櫃當外傭「睡房」

客廳的空間寬闊，設有雙人梳化、電視櫃，並用落地玻璃間隔出書房，並預留空間擺放鋼琴。在飯桌後面放了一個3層的儲物櫃，放置了屋主的模型。然而，萬萬想不到，儲物櫃的最下層竟是外傭的「睡房」。

▲ 屋主將儲物櫃下層充當外傭「睡房」。（影片截圖）

設計師打開櫃門後，看到一道門簾，裡面放置了一張睡床、一個小型置身櫃和風扇。設計師解釋，

因為屋主與外傭可能是短期合約，不想刻意弄一個房間。

如果將來外傭回鄉，就可以將空間變回儲物空間，櫃旁亦有設置多格透氣位置，即使開上門，也不會太悶熱。

然而，這個設計引起網民熱議，紛紛批評屋主刻薄，認為房子近900呎，卻要工人睡在櫃內，一張正式的睡床都沒有，「簡直是虐待」，「想坐起身都唔得！又冇窗口又冇空調！同瞓棺材冇乜分別！」、「自己就係人，工人姐姐就唔係人！狗都不如」。

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責任編輯：王明芳