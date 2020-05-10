陳茂波稱疫情受控讓經濟稍有喘息空間　社會事件似有捲土重來跡象或干擾經濟恢復

▲ 財政司司長陳茂波表示本港經濟正經歷前所未有的壓力。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（10日）發表網誌表示，本港經濟正經歷前所未有的壓力，未來的發展路徑仍存變數，但社會事件似乎有捲土重來的跡象，可能會干擾經濟的恢復。

陳茂波表示， 今日是母親節，隨著疫情逐步受控，一些限制措施日前略為放寬，包括限聚令的上限人數、多類商業活動處所的營運限制等，不少食肆訂枱爆滿，商店人流也顯著增加。對很多商店和食肆而言，實在是期待已久。

他提到，本港經濟在過去一年受到連串暴力事件和新冠肺炎疫情的雙重打擊，零售、飲食和消費市道疲弱不堪，傳統節日是零售商及食肆希望能盡量把握的消費時點。雖然近期疫情受控讓經濟稍為有喘息空間，但他認為疫情能防控，暴力難遏止，近日一些地區再出現人群聚集與衝突，甚至干擾商店或商場的營運，對原本已疲弱的本港經濟、零售市道、小商店和打工仔，絕對是壞消息。若商店或食肆因人群聚集與衝突影響而人流減少甚至暫時拉閘，將把他們僅有的生存空間也扼殺掉。

他指出，本港食肆總收益數字，自去年4月開始持續萎縮，跌幅由不足1%逐步擴大到今年首季的32%。今年二月份的食肆總收益只有58億元，只等於去年同期的五成八，相信如果衝突持續，將扼殺這些行業的生存空間。

他稱，即使市民持不同的意見或想法，也應該堅守和平的原則，以不損害他人利益的方式表達。干擾甚至騷擾商店、商場的運作，破壞公物、塗污私人或公眾地方，都是違法行為，損害社會的整體利益，此舉對打工仔、零售商店、食肆及本港整體經濟構成負面影響。

陳茂波指出， 本港經濟正經歷前所未有的壓力， 今年首季經濟按年負增長8.9%，是有紀錄以來最差的季度。未來的發展路徑仍存變數。踏入第二季，情況未許樂觀，仍然令人擔心。但只要繼續有效防疫，經濟及商業活動便能陸續恢復，踏入第三季，估計情況可望有轉機。

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責任編輯：郭詩詩