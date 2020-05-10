【不要啞忍】武術教練教女生防狼涉非禮　鄧穎芝籲受害女生站出來：要好好保護自己

▲ 鄧穎更公開呼籲受害女生站出來。

網上流傳多張圖片，聲稱是武術教練的男子，在教導女學員防狼術時涉趁機「抽水」，觸摸到女學員的私隱部位。鄧穎芝在個人facebook上發長文怒斥涉事男子的行為禽獸不如，更公開呼籲受害女生站出來，不要啞忍，「女生們求求你好好保護自己」。

社交網站流傳多張相片，從圖片上看，涉事聲稱是武術教練的男子，教導不同女學員防狼術，但教導過程相當踩界。當中有圖片清晰拍攝到，涉事男子從後面抱住女學員，雙手更觸摸到女學員的胸部，也有相片拍攝到涉事男子與女學員靠牆壁練習，但男子下體卻緊貼女學員的下體，有「抽水」」之嫌。

根據網民表示，該批相片是涉事男子放上個人facebook，但其facebook目前已被刪除，惟相關圖片卻在網絡上瘋傳，不少網民都表示離譜，並呼籲受害人報警。

曾參與ViuTV真人秀節目《G-1格鬥會》的歌手鄧穎芝，將相關相片轉載到個人官方facebook上，並發布長文，呼籲受害女生不要啞忍。她首先指出，没有任何武術或運動，教授時需要咁多、咁貼近、咁誇張嘅身體接觸。

特別係男教練女學生，專業嘅教練識得尊重和避忌，而佢地亦會有相應嘅訓練去以盡量少嘅身體接觸嚟教你，如果要掂到你都會問一聲先，當有可能要掂到你啲比較敏感嘅部位，都會用其他嘢代替手，唔會直接摸你，更加唔會咁樣壓你埋牆，成個身貼住你。

她續稱，如果在教授的過程中，自己覺得不舒服已經是界線，「就算你當時好驚無鬧佢，都盡快走，同身邊嘅人講，唔好再返去。」

唔好比人呃，無人會咁教你，如果你真係對你教練行為有疑問，我歡迎你問我，千祈唔好啞忍呢種對待。

她更怒斥，涉事男子絕對不是教練，因為利用別人信任去逞自己淫慾，簡直禽獸不如。￼

如果你識呢個人，或曾身受其害，可以嘅話請你出嚟指證佢。

鄧穎芝最後呼籲受害女生不要啞忍，女生要學會好好保護自己。