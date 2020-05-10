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【新手媽媽】手抱初生女兒深深體會母愛　楊怡對媽媽愛的剖白：會一直拖著您的手

娛樂 14:11 2020/05/10

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

升格人母對母愛感受更深，楊怡：「會一直拖著您的手。」

上月底順利誕下女兒「小珍珠」的楊怡，今日度過她初為人母後的首個母親節。體會為做人母親的辛勞，楊怡更感謝媽媽多年來對她的照顧：「無論我今天擔當甚麼樣的身份，我知道我都會一直一直拖著您的手。」

楊怡與羅仲謙於2016年結婚後，相隔4年終於造人成功，今年4月誕下女兒「小珍珠」，加入娛樂圈2020年新手爸媽行列。有女萬事足，楊怡與羅仲謙連日來不時在社交網站更新初為人父母的日常，非常溫馨。

【BB大晒】楊怡IG騷抱B照母愛滿溢　新手媽媽唱歌哄囡囡睡覺

新手媽媽楊怡笑指最近的大挑戰是哄女兒睡覺。（instagram圖片）

今日（5月10日）是一年一度的母親節，更是楊怡升格人母後的首個母親節，經歷過十月懷胎以及這段時間不眠不休的照顧女兒，楊怡對媽媽的感受更深。

【BB大晒】楊怡囡囡已過12朝　與羅仲謙準備豬腳薑醋：好多嘢都唔識

楊怡與羅仲謙上月宣佈女兒「小珍珠」順利出生。（instagram圖片）

楊怡在instagram上憶述年少時與媽媽的片段：

小時候總喜歡窩在媽媽身邊，拖著她的手，或把媽媽的手放到自己額頭上，媽媽輕柔的撫摸着我的額頭，然後説：「當你長大後就不喜歡粘住媽媽啦，你會拍拖，和喜歡的男孩牽手然後結婚，不喜歡拖媽媽的手啦」

我説：「我長大不會結婚的，我只要嫁給媽媽！」媽媽聽後，笑了......

這句兒時的説話一直在我腦海中....

今天的我已為人母，手中擁抱着我的寶貝，深深體會母親對兒女的疼愛！雖然年紀不小了，但在媽媽眼中，我還是昔日哪個要嫁給她的小女孩......

無論我今天擔當甚麼樣的身份，我知道我都會一直一直拖著您的手。媽媽我好愛您！母親節快樂！祝願天下父母健康長壽！

楊母獨力照顧兩女長大。（instagram圖片）

【母愛偉大】難忘母親當侍應做清潔賺錢養家　楊卓娜：媽媽的愛我一生也沒法償還【有片】

照片配上楊怡懷孕時拍攝的家庭照，楊媽媽撫摸女兒的大肚，感受孫女的心跳，有傳承的感覺。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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