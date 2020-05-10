【熱辣辣】母親節32.2℃天文台發酷熱警告　專家教降溫消暑：冷敷大動脈散熱最快

▲ 天文台發出今年首個酷熱警告。

5月10日是母親節，不少市民都一家大小外出慶祝，不過，天文台今日下午錄得最高32.2度，並於下午1時15分發出今年首個酷熱天氣警告，預料香港今日天氣酷熱，市民應慎防中暑。

天文台上午7時天文台錄得氣溫28度，不過下午1時錄得32.2度，打破5月4日錄得31.5度的紀念，暫為今年最高氣溫。天文台提醒天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

一道低壓槽正影響廣東內陸，與其相關的驟雨及雷暴正逐漸向南移近沿岸地區。天文台預測，下午短暫時間有陽光，天氣酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。展望星期一(11日)及星期二(12日)有驟雨及雷暴，隨後兩三日天色逐漸好轉。

酷熱天氣底下，市民應避免長時間在戶外活動預防中暑，如需於戶外活動或工作，應戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方；要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，拆解降溫消暑的秘訣：

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36度就算過低，35度以下是不正常，要盡快求醫。

2. 30度水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30度水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安則表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

3. 消暑5部曲

屈奇安指，如天氣炎熱下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

離開太陽直射地方，到陰涼處

脫下多餘衣物

確保空氣流通

冷敷，如退熱貼或冰敷

喝一點水

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責任編輯：王明芳