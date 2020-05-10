【母親節快樂】新冠肺炎疫情紓緩限聚令鬆綁    一家大小紛出街食飯慶祝母親節

▲ 施先生一家四口在母親節中午銅鑼灣吃火鍋慶祝（林宇翔攝）

今日（10日）是母親節，不少市民趁新冠肺炎疫情緩和及港府放寬限聚令，出外慶祝節日，大部分人都選擇到餐廳用膳，平均消費數百至千元不等；亦有市民因未能外遊而選擇周末到酒店「宅度假」（Staycation）。

王太表示，之前因疫情嚴峻，都減少出外用膳，自本港出現新冠肺炎零確診後，都放心出外食飯，今日趁母親節一家三口相約媽媽在中環IFC用餐，料花800元左右。她說，原本計劃與家人到日本福崗旅遊，但受疫情影響而未能成行，有見不少本地酒店都推出優惠，吸引一家三口於周末到酒店「宅度假」（staycation），笑言「住酒店當去左旅行」，而下周末亦已計劃到海洋公園萬豪酒店繼續享受假期，累計花費約4,000元左右。

▲ 王氏夫婦稱，今日趁母親節一家三口相約媽媽在中環IFC用餐，料花800元左右。（林宇翔攝）

王氏夫婦稱，疫情緩和下，不少店舖都恢復營業，有助推動他們消費，主要集中在遊樂方面；又言過往較少到郊外走走，現時未能外遊，令他們多了探索本地好去處，例如濕地公園、大澳等。

張先生一家三口亦趁母親節相約兒子同學及其家人一起到酒樓飲茶，笑言已「3、4個月無飲過茶」，而小朋友則畫畫及封利是送贈媽媽，料今日花約1,000元。他說，一家人向來每逢周末都會一起聚餐，自本港連續14日無出現本地感染新冠肺炎個案後，都有跟家人到郊外遊玩，例如：大尾督、西貢、尖沙咀、中環海傍等，有見疫情緩和，亦決定今日出外逛逛。

▲ 張先生（左）指，疫情紓緩有助增強一家人出外消費的信心，但會傾向選擇有優惠的店舖購物。（林宇翔攝）

張先生指，現時出外都會做好防疫措施，包括佩戴口罩，雖然戲院恢復營運，但因擔心社區仍存有風險，會選擇留家看戲較多；又言疫情紓緩有助增強一家人出外消費的信心，但會傾向選擇有優惠的店舖購物。

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施先生一家四口在母親節中午銅鑼灣吃火鍋慶祝，順道逛街，晚餐則會留在家中享用，並因鞋店有優惠，僅花300多元便可購買兩對小童沙灘鞋予子女。他與太太形容，雖然疫情緩和可吸引一家人出外消費，但大家花錢態度上會較保守，例如消費金額會少一半。

王先生一家人則選擇「据扒」慶祝母親節，人均消費約100至200元左右，

好耐無食過，之前外賣好少會食到，而中式菜式又吃太多。

他形容，早前疫情未緩和，的確很少會出街吃飯，現時有所紓緩，有帶女兒出外運動，消費上則暫未有特別大衝動，主要為小朋復課上作準備，

可能返學鞋細左要買過對。

▲ 王先生一家人則選擇「据扒」慶祝母親節，人均消費約100至200元左右。（林宇翔攝）

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何先生則心儀與家人食日式放題慶祝母親節，認為早前「限聚令」規限在4人的措施擾民，現時放寬至最多8人，對他們一家五口而言相對方便。他認為，疫情緩和，消費信心都會有所增，但因社區感染風險仍存在，加上小朋友抵抗力較差，因此目前都會選擇多留在家中，陪伴女兒畫畫、玩玩具、做功課等。

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記者：陳曉瑩