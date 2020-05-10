【母親節快樂】食肆料節日生意增一半   花店稱海外回流生客群增多

▲ 銅鑼灣花店負責人Fiona透露，接獲的訂單亦跟去年相若，最多人花費200至300元買花。（林宇翔攝）

今日（10日）是母親節，不少市民趁新冠肺炎疫情緩和及港府放寬限聚令，出外慶祝節日。有食肆形容，疫情紓緩港人外出用膳信心增強，料可帶動節日生意額多一半，但普遍認為食客消費態度依然審慎；花店則稱母親節海外回流生客源明顯增多。

【母親節快樂】新冠肺炎疫情紓緩限聚令鬆綁 一家大小紛出街食飯慶祝母親節

銅鑼灣韓國料理店經理譚小姐表示，自港府放寬限聚令及食肆每枱客數至最多8人後，吸引了不少一家大小前來用膳，人流亦措施比放寬前多2、3成，大部分食客都是5、6人一組，而今日母親節的訂座率亦已滿7成，料生意額可帶動增長約一半。惟她指，疫情令本港經濟受挫，食客消費態度會變得謹慎，消費力亦會「差啲」。

▲ 銅鑼灣韓國料理店經理譚小姐表示，今日母親節的訂座率亦已滿7成，料生意額可帶動增長約一半。（林宇翔攝）

另一間西餐廳部長黃先生則形容，疫情紓緩下，食客用膳時的氣氛都輕鬆不少，神情亦顯得歡容，剛過去的周四、周五起、餐聽人流亦回升2、3成，但人均消費則變動不大，午市約50至100元，晚市則約150至200元，認為食客消費態度謹慎，相信與經濟不景氣有關。惟他指，雖然港府放寬餐飲業務管制措施，但枱與枱之間仍要分隔1.5米，因此餐廳在母親節沒有提供訂枱安排，故難以評估節日生意額，抱觀望態度。

▲ 西餐廳部長黃先生則形容，疫情紓緩下，食客用膳時的氣氛都輕鬆示少，神情亦顯得歡容。（林宇翔攝）

不少子女都會在母親節買花送予媽媽，銅鑼灣花店負責人Fiona透露，接獲的訂單亦跟去年相若，最多人花費200至300元買花，當中以康乃馨、牡丹花及玫瑰較受歡迎，亦有客人願花千元購花，但客人消費態度普遍審慎，有些人亦會「講下價」。

在全球疫情嚴峻下，早前有大批海外留學生紛紛回港，Fiona亦言，留意到今年母親節有不少海外回流返港的學生到店舖選購花束，相信他們因與媽媽見面較少，而決定返港後花心思送禮物予母親慶祝節日。她續稱，今年母親節鮮花來貨價沒有回落，但店舖則調低了部分花價，希望吸引更多客人購買。

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記者：陳曉瑩