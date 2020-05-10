酷熱天氣警告生效　民政事務總署開放19間臨時避暑中心

▲ 民政事務總署表示，由於酷熱天氣警告生效，今日（10日）開放19間臨時避暑中心，供有需要人士使用。（林宇翔攝）

民政事務總署表示，由於酷熱天氣警告生效，今日（10日）開放19間臨時避暑中心，供有需要人士使用。酷熱天氣警告於下午4時30分前取消，該等中心將開放至今晚10時；若酷熱天氣警告於下午4時30分後仍然持續，中心則會開放至明早（11日）8時。

19九間臨時避暑中心的地點如下：



香港區：

中西區 ：西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區：銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區：鴨脷洲利東邨利東社區會堂

灣仔：灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

九龍城 ：紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗：深水埗昌新里1號南昌社區中心

黃大仙：慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺：油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島：東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青：葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區：粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢：將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂

沙田：沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔：大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣：荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門：屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗：元朗朗屏邨朗屏社區會堂

元朗：天水圍天耀邨天耀社區中心

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責任編輯：陳子謙