【阿嬌離婚】賴弘國兩度失婚體重暴跌靠安眠藥入睡　阿嬌潛水多日首度親身開腔

▲ 賴弘國兩度失婚，體重 急跌22磅靠安眠藥入睡。

鍾欣潼（阿嬌）與台灣老公賴弘國日前公佈離婚消息，即將踏入31歲的賴弘國此前已經歷過一段維期只得半年的短暫婚姻，是次再度失婚，有消息指賴弘國情緒大受影響，短時間內暴跌22磅，每晚要靠安眠藥入睡，又揚言不會再結婚了。而一直以來低調處理的阿嬌首度在微博開腔。

上周五（5月8日）突然爆出阿嬌與賴弘國離婚的消息，事後賴弘國接受傳媒訪問直認不諱，又發表長文講述二人於美國婚禮後感情生變的事，而阿嬌方面則把離婚事宜交由經理人公司處理，英皇方面代為回應，指兩個人相處是個大學問，又指離婚是私事，過後不會多作回應。

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▲ 二人在2018年底於香港補辦婚宴。（微博圖片）

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對於離婚之說有各種說法，有指賴弘國婚後仍然桃花旺盛，還多次被捉到在網上勾搭網紅。另外亦有指因為阿嬌對賴弘國未能萌生愛意，相處久了還是未能愛上對方，另外還有價值觀、分隔異地等種種問題，亦他們漸行漸遠。

直到今年2月阿嬌單方面向賴弘國提出分手，再於3月1日向男方寄去離婚協議書。賴弘國有提過當時情緒百千轉：「從難過到憤怒到失落到接受現實。」今日有台灣媒體再爆料，指賴弘國收到離婚通知後，面對朋友還是一臉樂觀開朗，但回到家後一直以淚洗臉。

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▲ 相戀不足三年，婚姻維持了僅一年多。（微博圖片）

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有位男性友人擔心他出事，特地到賴弘國家陪他睡了三天，從而得知他需要服食安眠藥才能入睡，在這段時間內體重更急跌22磅，整個人憔悴不堪。

而經過兩、三個月的時間，本來開始平伏的心情，因為離婚消息被爆出後，賴弘國再度受到關注，忙於回應各種問題、情傷再度被翻出，同時又被責怪違背離婚協議內容、向外界披露離婚原因等等，令近日與友人在澎湖旅遊散心的賴弘國心情再度陷入低潮，決定提早完結旅程回家休息。

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▲ 離婚消息爆出後，阿嬌首度開腔。（微博圖片）

本月底才31歲生日的賴弘國，已經經歷過兩次婚姻失敗，首段婚姻與首妻Ivy僅維持了半年的婚姻，至今耗盡積蓄娶了阿嬌回來，到頭來還是離婚收場，賴弘國友人指是次失婚對他打擊甚大，令他說出：「我不會再結婚了。」等等的說話。

而一直低調處理離婚一事的阿嬌，事發至今從未正面回應事件。今日是母親節，阿嬌首度在微博發聲：「祝天下女神，母親節快樂！」

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