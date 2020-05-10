【新冠肺炎】醫管局：再有15名確診病人康復出院　留院病人僅1人危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（10日）交代本港疫情最新情況。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日新增3宗輸入個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（10日）交代有關情況。劉家獻指過去24小時醫管局向衞生署呈報12宗懷疑個案，現時共有88位病人正在留院接受隔離治療。

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劉家獻指，截至今日中午12時，過去24小時共有15名確診病人康復出院（個案編號：306、331、347、417、462、514、568、681、775、808、810、957、958、1006、1029），至今共有981名確診及1疑似病人康復出院，現時共有59名確診病人分別於13間醫院留醫，其中1人情況危殆 ，個案編號包括第595宗，4人情況嚴重，個案編號包括338、461、713、857宗，其餘54人情況穩定。



目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為35%；負壓病房數目為666間，使用量為49%。

劉家獻稱，病人出院時會留意其病情，會考慮其臨床上有進展，出院後會不會有傳播風險。他稱，以往病人只需有連續兩次樣本對病毒呈陰性則可出院；現時已參考科學委員會的準則更改出院準則，包括出院的病人需由有病徵至出院其間需有10日，即使其鼻咽樣本不是呈陰性，但其CT值大於34，而且血清樣本有抗體，亦會呈報有關資料予衞生署，並與當局商量病人是否許可出院等，至今已有至少6名病人是按照新出院準則，獲批准出院。

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記者：郭詩詩