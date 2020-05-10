【逆子醒覺】兒時患病險成植物人　叛逆少年聽到媽媽「賣腎搶救」錄音醒覺回頭 　

▲ 叛逆少年聽到父母錄音後，懸崖勒馬成孝子。

不少人都趁母親節向勞苦功高的媽媽致謝，有台灣網民就在社交網站撰文，感激媽媽在他年幼生病時，傾家盪產把他從鬼門關救回來，經歷過叛逆歲月，因為偶意發現媽媽錄音的一句話，令他回轉過來，向媽媽致歉成為孝順兒子。

台灣網民黃建瑋不時在facebook群組「爆廢公社二館」分享與父母的趣事，吸引大批網民追看。他今日（10）亦趁母親節剖白心聲，向媽媽致謝。

據台灣媒體報道，任職運動傷害防護員的黃建瑋，在7、8歲時曾因日本腦炎開刀，醫生告訴媽媽，他極有可能變成植物人，慶幸在11歲時他奇蹟清醒。

媽媽3年多每天在醫院照顧我，花了大筆的錢將近要散盡家產，把我從鬼門救回來。

叛逆少年的反思

然而，當他漸漸長大，卻成了叛逆少年，有一段時間甚麼連家也不想回。直至有一次，黃建瑋在家中無聊玩著錄音機，發現了一捲錄音帶，是他小時候放入去的，卻意外錄到媽媽哭著對爸爸說，

兒子的醫療費要30多萬（新台幣）要怎麼辦，不然我去賣腎好了。

當下，黃建瑋整個人醒覺，開始反思自己的人生，回想自己為何會如何叛逆。他認為，上天不讓我死，就是要他好好孝順媽媽，而他卻如此忤逆她。

其後，黃建瑋向媽媽下跪致歉，

對不起，我來不及長大，確讓你老了。

近日，媽媽發現有良性的卵巢肌瘤，醫生建議做手術切除以防後患，於是安排5月4日到8日進行開刀並住院，令黃建瑋體悟到，如果有一天媽媽躺著不起來，他到底會有多難過，所以他決心不管如何努力都要做到孝順。

黃建瑋與媽媽的關係甚為親密，當他要出差前，媽媽亦會準備豐盛的早餐，令他非常感動。他過往亦曾向媒體表示，

一直以來，媽媽都是我夢想的幕後推手，努力幫我就像後勤部隊一樣，很感謝媽媽，一定會好好愛媽媽孝順媽媽。

更多母親節報道，

【給母親的信】父親外遇媽媽獨力湊大3子 陳沛然答謝母恩：養你陪你一生

【為母則強】兩兒同患罕見病被指活不過20歲 慈母日睡2小時照顧︰願兒有限生命裡沒遺憾

【齊心抗疫】5名懷孕前線醫護謹守ICU 冒染疫風險仍不離棄救人

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳