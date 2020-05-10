【新冠肺炎】至今逾980人出院　劉家獻：絕大多數出院康復患者肺功能沒有受影響

▲ 醫管局總行政經理劉家獻表示，至今有超過980名新型冠狀病毒患者康復出院。(陳靜儀攝)

本港新冠肺炎疫情持續放緩，前日（8日）新增一名新型冠狀病毒確診病人（第756宗），於出院近2星期後再對毒測試呈陽性反應個案，現時已於廣華醫院接受治療。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示女病人測試數值顯示病毒量低，現時情況穩定。

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劉家獻指出，女病人因身體不適並出現咳嗽情況而入住廣華醫院。醫院為病人安排進行2019冠狀病毒測試，結果呈陽性反應，其測試數值（Ct Value）為37，即顯示病毒量低，傳染其他人的可能性亦相對低，但為謹慎起見，醫院已安排病人入住隔離病房接受進一步治療，現時情況穩定。

根據資料，該名33歲女病人是美容院reenex尖沙咀分店的從業員，是一名62歲酒吧群組顧客的密切接觸者，她在3月25日為該名客人做過美容服務，當時有帶上口罩，但客人在過程時沒有戴上口罩，她其後於3月29日發病。

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劉家獻又指，至今已有11名患者有「復陽」情況，當中有8人已經再次出院，病人現時情況穩定。至於被問到會否為所有出院病人再作病毒檢測，他稱局方會安排病人覆診，今周已有350多名出院病人覆診，其餘630多名病人會於今個月內覆診，只有部分病人自行到私家醫院覆診，絕大多數患者都表示肺功能沒有受影響，只有少數人反映肺功能變弱，容易氣喘。

劉家獻稱，醫生會在病人覆診時留意其復康進展、肺功能、身體臨床狀況等才可決定下一步的測試，例如是抽血、電腦掃瞄等。他稱，有部分醫院會為病人作肺功能測試，但由於每個人的情況不一樣，因此需由醫生因應病人的進展，而作出不同的測試及治療。

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記者：郭詩詩