【何栢良訪問】何栢良不排除新冠肺炎如流感一年兩高峰　籲疫症冬臨前買口罩作儲備

▲ 何栢良稱新冠肺炎未來如何發展，現難有定論。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情近日似有放緩，惟不少專家揚言疫症冬天會重臨，長遠或如流感般年年出現。港大傳染病專家何栢良不排除此可能性，但過去未有一種冠狀病毒如流感般與人長存，現亦未有科學證據作判斷；即使有抗體亦未知能否免疫，認為市民要為冬天疫症重臨前買定口罩做儲備。

新冠肺炎去年底始於武漢，蔓延中港台後再擴散全球，至今疫症似有放緩，卻未見完全消除之勢。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現有人類冠狀病毒已存在數十年，未知曾否引起大流行，亦不見有嚴重或死亡個案出現，但新冠肺炎未來發展如何難有定論。

如果走沙士1.0條路，它（新冠肺炎）就會完全消失，但如走其他人類冠狀病毒感染，（未來）就會見到零星感染。

▲ 何栢良不排除，新冠肺炎將如流感般，一年一季或是一年兩季高峰期。（馮漢柱攝）

何栢良不排除新冠肺炎將如流感般，一年一季或是一年兩季高峰期，惟過去未有一種冠狀病毒如流感般與人長存，「將來如何發展，現時無科學證據下判斷。」

新冠病毒仍存不確定之處，就如抗體是否具免疫力亦有待了解，至於長遠需否了解社區抗體水平時，何栢良認為新冠肺炎持續於全球傳來傳去，一定會有轉變，就如流感病毒不斷轉變一樣，縱然每人體內定必有抗體，感染後有併發症或死亡機會較小，但不等於不會播毒或不受感染。

他提及流感疫苗亦如是，沿用70年期間不斷改良，至今亦非能做到高水平不受感染，最大功用亦只是預防死亡或嚴重併發症︰

到底抗體能提供多大免疫及保障？這是未知之數。

▲ 何栢良認為，市民要為冬天疫症重臨前買定口罩做儲備。（馮漢柱攝）

他認為要檢驗有否抗體，或於科學上有參考作用，惟推及至建立公共衞生措施並非易事。冬天疫症或會再來，何栢良坦言抗疫數月至今，港人要學懂管理對政府的期望之餘，亦需待口罩等防護用品價格回落時，購入一些作儲備︰

有一個好的可重用口罩，打持久戰力量會強很多，對老人家及基層市民負擔會少很多，但不能只靠能清洗的口罩，怎樣亦需要一些外科口罩。

TOPick何栢良醫生訪問內容

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記者：陳正怡、伍瑋瑋