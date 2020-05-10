【不離不棄】婦人帶上癱瘓前夫及女兒改嫁　兩任丈夫同一屋簷下生活11年樂也融融

▲ 羅建瓊至今仍悉心照顧前夫。

誰說大難臨頭各自飛？貴州1名50歲的羅姓婦人，前夫20年前遇上車禍癱瘓在床，她不離不棄地照顧他，但前夫不忍耽擱她的青春，暗地做媒人將羅婦介紹給其他男子。羅婦愛上對方，但要求戴上癱瘓的前夫才肯出嫁，幸得現任丈夫體諒，二人承擔起照顧的責任，兩任丈夫更結拜成兄弟，一家五口同一屋簷下和樂融融，在當地傳為佳話。

現年50歲的羅建瓊，與前夫包平育有一個女兒，生活雖苦，但一家三口生活溫馨。禍不單行，包平在20年前遇上車禍，撿回了生命，卻癱瘓在床，羅婦要肩負起既要賺錢養家，還要照顧包平，包平心痛妻子受苦，更不想耽誤妻子的青春，嘗試趕走妻子不果後，他暗地通過熟人給羅建瓊介紹男子改嫁。

包平後來經鄰居介紹認識了禇錨，包平第一次見到他，覺得對方踏實本分，就向對方說了自己的想法。禇錨剛開始不同意，後來看到羅建瓊自己支撐成頭家也心軟了。至於羅婦開頭也極力反對，但包平哭着對她說

我身體這個樣子，說不定哪天說走就走了，不能留下你和孩子孤零零沒人管啊！

經過長時間的相處，羅建瓊發現禇錨不但老實本分，還很有責任心，任勞任怨，賺的錢毫無保留全給她保管。羅建瓊答應嫁給禇錨，但條件是要繼續照顧包平一輩子，同時也不想再生孩子，誰知禇錨竟然爽快答應。

2009年底，羅建瓊離婚後，繼而和禇錨辦理了結婚手續，婚後一家4口同住屋簷下，禇錨更視包平為哥哥般看待。11年過去了，現在他們全家人的生活也愈來愈好，女兒大學畢業後成了教師，女婿也在政府機關工作，過得十分甜蜜。

羅建瓊表示，從未後悔自己的選擇，她也相信未來大家的日子也會愈來愈好。包平則感慨地表示，

謝謝命運讓我遇到了這麽好的女人，讓我們成為夫妻。我們離婚這麽多年了，她還把我當成家人一樣照顧我！

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責任編輯：王俊賢