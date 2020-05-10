【新冠肺炎】疫情全球爆發本港不能獨善其身　張竹君：參考世衞6個關鍵標準放寛防疫措施

▲ 張竹君（左）表示，一般要參考世衞6個關鍵標準，去逐步放寛社交距離措施。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情持續放緩，連續兩日的零確診個案又中斷，本港今日（10日）新增3宗海外輸入確診個案，令確診個案增加至1,047宗，另有一宗疑似病例，亦即是連續21日沒有本地感染病例。

【新冠肺炎】本港新增3宗輸入個案 連續21日沒有本地感染病例

【新冠肺炎】再有由英國返港後確診 本港今日累計錄3宗輸入個案

被問到何時再考慮放寬社交距離措施，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前疫情的本地感染個案減少，但外地的個案仍然不斷，不論美國、英國、以至歐洲等地，都有不少個案，本港不能獨善其身，只留意本港情況而不理會外國情況，所以一般要參考世衞6個關鍵標準，去逐步放寛社交距離措施。

她又指，擔心疫情會反覆，若放寛社交活動，社區有可能會再出現沒有病徵的傳染者，導致社區爆發個案，會一直留意疫情，會否有本地個案，如果沒有就可以放寬多些；如果有就收緊措施。

她又指，今日是母親節，呼籲市民要保持個人衞生，出現不適或有病徵的人士，不應參加飯聚，盡快看醫生，而在吃飯時應使用公筷，進食前亦應戴上口罩。

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責任編輯：陳子謙