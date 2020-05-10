【強雨來襲】天文台料強雷雨帶將影響本港　新界八鄉現強風廣告架被捲上半空

天文台今日（10日）下午錄得最高32.2度，並於下午1時15分發出今年首個酷熱天氣警告，惟至下午4時10分，天文台指，位於珠江口北部的強雷雨帶正移向沿岸地區，預料會在未來一兩小時影響本港，並於10分鐘後發出雷暴警告，預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

天文台今天下午發出今年首個酷熱天氣警告，但本港多個地區下午5時許突然風雲變色，原本由藍天白雲，突然變得昏暗仿似入夜。天文台於下午4時20分，發出雷暴警告，有效時間至今日下午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴，且高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

新界錦田八鄉有市民拍攝到強震風來襲的短片，並上載到facebook群組「八鄉好士多」。拍攝者表示，雷雨來襲前，他聽到屋外突襲一陣強風，隨即走出屋外觀看，發現很多垃圾被捲上半空中飛舞，當中包括一張摺枱，問「是不是龍捲風？」不過，有網民其後發現不是摺枱，而是一塊廣告架，並墮落在停車場，差點擊中停泊的私家車。

天文台表示，與低壓槽相關的雷雨正影響珠江口一帶，預料今晚大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，明日氣溫介乎26至29度，吹和緩西南風，明日轉吹微風；展望星期二（12日）會有驟雨及雷暴，隨後兩三日天色逐漸好轉。

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責任編輯：王俊賢