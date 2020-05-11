【何栢良訪問】28天本地感染歸零尚餘一周　何栢良指達標後口罩不可除邊境未可放

▲ 何栢良認為如本地零感染持續28天，代表本地傳播鏈已斷。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，距本地感染歸零28天尚餘一周，港大傳染病專家何栢良認為「達標」後可逐步解除限聚令等限制措施，但強調口罩仍不可除、邊境亦未可放；惟仍存本地個案再現風險，措施時鬆時緊無可避免，更促港府要為高危職業加強檢測，及早揪出感染個案。

本港對上一次錄得本地感染個案已是4月19日，距離本地零感染28天尚餘一周，期間22宗確診個案均屬外地輸入。港大學感染及傳染病中心總監何栢良接受TOPick訪問時指，如本地零感染持續28天代表本地傳播鏈已斷，現時落實限聚、關閉處所等措施，絕大部分可完全解除。

他舉例，限聚令人數現已由4人放寬至8人，當28日「歸零」時再有人數限制，需要一個合乎比例的原因，相信屆時人數可再放寬；但強調口罩仍未可脫下，更認為港府需立法強制於公共交通工具、室內人多等高危場所戴口罩。

如不強制戴口罩，很自然過了一段時間，市民就不會戴，一旦開放邊境時，(病毒)就易於擠迫地方環境傳開去。

▲ 何栢良透露，限聚令下已無飯聚一段時間，盼月底本地感染歸零後，可再約友飯聚。（馮漢柱攝）

不過他認同如處於戶外通風處，「六個階磚範圍內無人」，不戴口罩仍是安全，但前題是本港再無本地傳播，

如果源頭未受控，隨便脫下口罩是很危險的事。

▲ 何栢良認為，即使28日零本地感染，口罩不可除之外，何栢良亦強調邊境亦未可放。（馮漢柱攝）

即使28日零本地感染，口罩不可除之外，何栢良亦強調邊境亦未可放，至於何時可放亦難一刀切決定，需就入境人士從何而來、過去14天曾訪的地方作風險評估，亦需視乎當地疫情是否如香港般持續28天零感染，以先易後難形式重開邊境人流。

他以澳門為例，可與當地政府討論，如對方認為香港疫情數字可靠，兩地邊境措施大致可解除。不過何稱，邊境放寬與否非純粹科學決定，問題是港人對該些地區疫情是否有信心，

不是數字不可信，處理邊境的事，市民的看法不可以不理。

他直言，開放邊境後有機會出現零星輸入個案，檢疫措施並非是滴水不漏，不排除有人剪手帶、到酒吧飲酒又外出進餐，社區個案再現風險仍在，部分簡單易行的社交距離措施仍需持續；但28日零感染後如何恢復，放寬是快是慢，則是政府行政決定，醫學及科學角度只可提供原則。

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良情有獨鍾青蛙公仔，畫中青蛙名為「明天更好蛙」。（馮漢柱攝）

港府擬為安老及殘疾院舍等高危群組主動病毒檢測，何栢良則認為，早前被關閉11個行業處所亦屬高危，同樣應為有關從業員加強檢測；提到應汲取03年沙士教訓，當年出現醫院群組，接連感染探訪者、病人及醫護，及後加強對醫護監察。

他認為，政府應與業界詳細商討，一旦有從業員不適甚或出現群組感染，要有制度有效掌握情況，盡快安排化驗，及後再為曾訪高危地區外遊的從業員，作特別檢疫安排，並將之列作職業病，以加強防控。

(列作)職業病的措施，本來就是加強防控的安排，如果我們真的汲取禽流感及沙士教訓，現時就應為這些高危場所從業員及醫護列作職業病。

至於一旦本地個案再現，需否再收緊現有措施？何認為措施「時鬆時緊」無可避免，重開邊境如再現零星本地感染，市民應預期28日零本地感染後，需持續部分社交措施，最重要是避免超級傳播者出現，致如酒吧、淘大、8A病房等群組大爆發：

這些爆發一個也嫌太多，一個也能帶來災難性的結果。

TOPick何栢良醫生訪問內容

《疫症篇》即看：https://bit.ly/3cmGGXH

《個人篇》即看：https://bit.ly/2WLVmcx

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：陳正怡、伍瑋瑋