「救救飲食業大聯盟」批政府資助「遠水不能救近火」　自推現金餐券自救計劃　

▲ 「救救飲食業大聯盟」發起現金餐券自救計劃，目標為100萬元，顧客最高可享逾6折優惠。（梁家榮攝）

連串社會運動加上一場疫情，飲食業面臨寒冬，不少名店及老字號都紛紛告急，更要各出奇謀希望守住生意，捱過低谷。由超過600間中小型餐飲食肆組成的「救救飲食業大聯盟」指，普遍業界營業額較去年同期平均大跌最多8成，但政府資助「遠水不能救近火」、業主又拒絕減租，業界處於水深火熱之中。

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聯盟於是決定集合業界力量，發起現金餐券自救計劃，支援瀕臨倒閉邊緣的食肆，希望藉此為店舖增加現金流，目標為100萬元，顧客最高可享逾6折優惠。

聯盟對近600間餐廳進行問卷調查，當中受訪業界的營業額較去年同期平均大跌5成至8成，雖然政府透過抗疫基金提供支援，近9成受訪者指支援措施不足以應付當前疫情影響；另有逾5成受訪餐廳指出，租金和營業額比例已經升至3成以上，有接近9成的受訪者表示業主所提供的租務援助，不足以讓他們繼續經營。以今年3月的數據為例，有22.2%受訪者表示業主完全沒有減租；亦有接近一半餐廳表示，只獲少於20%租金減免。

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都爹利會館聯合創辦人羅揚傑解釋，當政府公布提供資助後，但有關消息公布後，不少業主即時表示停止原先的租金寬減，等同「吃掉」政府的援助。他指，租金與營業額成「三七比」已極不理想，一般而言只佔10至15%，形容情況不可持續，而每個月結算的工資、租金、食材成本都迫在眉睫，令不少食店無奈結業。羅續指，短期內希望透過禮券計劃先刺激現金流，長遠則希望舉行飲食節等活動，重建本港市民的外出飲食及消費意慾。

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在中環開設法式私房菜的名廚梁偉富稱，在社會事件及疫情衝擊下，其餐廳生意額跌近9成，於是自行改營外賣直送，惟生意亦只佔約3成。他早於去年底已3次要求業主減租，對方一直「拖字訣」，多番追問下業主始答允減租，條件是必須簽一年「死約」，但他形容資金在這一年已「燒得七七八八」，坦言「見不到未來」，因此先希望透過活動增加現金流，再從長打算。

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有份參與計劃的Little Bao小包包老闆兼主廚周思薇稱，其3月份生意額較去年同期跌逾7成，希望計劃可為餐廳增加現金流及提升知名度。她指本地客大多愛好小炒類菜色，推介顧客以餐券品嚐「蟶子撈全蛋粗麵」、「小炒王」等一些時令菜色。

記者：蘇文軒