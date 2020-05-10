【新冠肺炎】康文署本月21日重開大部分康樂設施　包括公眾游泳池

▲ 康文署今宣布下周四（21日）起擴開重開大部分康樂設施。（資料圖片）

港府早前放寬多個限制措施，而康文署今（10日）宣布下周四（21日）起擴大重開大部分康樂設施，包括公眾游泳池的主池及副池、舞蹈室或活動室、健身室、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣等。而已開放的運動場地，更衣室及沐浴設施今起也會重新開放，但就實行「隔開」使用。

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同時，再多12間分區圖書館也會在下周四局部重開，包括位於香港仔、柴灣、藍田、油麻地、粉嶺、大埔、青衣、東涌等，該12間分區圖書館及之前已重開的主要圖書館，其學生自修室也於同日重開，但會實施與上述公共圖書館相同的特別開放時間和分段開放，每節約3小時，並限制人數。

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另外，康文署下月1日起恢復舉辦部分在戶外、室內及水上活動中心進行的康樂及體育活動訓練班，包括網球、高爾夫球、草地滾球、羽毛球、壁球、乒乓球、器械健體、獨木舟、滑浪風帆等，但每項活動最高人數（連同教師）為8人或法例指定不能超過的人數。

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記者：楊玉珠