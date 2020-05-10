酒樓生意較去年母親節跌2成　酒樓負責人：限8人一枱一定有影響

▲ 酒樓董事鍾禮文指今年母親節生意較去年下跌2成，估計是受限聚令影響。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情襲港數月，疫情緩和下今（10日）迎來母親節，政府上周宣布放寬食肆限聚令至每枱最多8人，有酒樓董事指今年母親節生意較去年下跌2成，並估計是受限聚令影響，並指：「希望能盡快撤銷限聚令」。

TOPick記者今傍晚6時許到訪太子頤東酒家，發現已有逾一半入座率，剩下桌子已全被預留，店方亦有遵守當局的防疫措施，包括客人須量體溫才可進入，每枱最多只坐8人等。

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位於太子的鳳城酒家結業後，現轉由頤東酒家經營，其董事鍾禮文表示，酒家於5月6日啟市，並聘用了8成來自鳳城酒家的員工，而據他向員工了解，鳳城酒家過往母親節晚市均全晚預約爆滿，惟今晚兩輪晚市中，只有首輪被訂滿，而第二輪晚市訂座率只有6成。

鍾禮文估計，該酒家今晚生意額與鳳城酒家去年母親節相比約下跌2成，並指「限8人一枱一定有影響」，鍾禮文稱希望限聚令能盡快撤銷，並透露午市因限聚令失去了老人家行山客的客源，

以前一大班老人家行完山會來飲茶，有限聚令後都不來飲荼了。

頤東酒家今晚有一枱10人食客預約，但受限聚令影響，該家庭需要分兩枱進食，一行10人的麥太指，疫情下已數月沒有與孫兒外出，故襯母親節一家外出食飯，又指明白受疫情影響，不介意分枱進食，亦無損一家人心情。

▲ 一行10人的麥太指，不介意分枱進食，亦無損一家人慶節心情。（陳靜儀攝）

另外位於尖沙咀K11的西餐廳負責人吳小姐指，該店大約有三分之一座位設預訂服務，而截至昨日，今晚預約已爆滿，惟記者所見，至夜晚7時半，該食肆仍有一半坐位沒有食客，吳小姐估計，是受到附近示威活動影響，並會因此令生意額較去年母親節下跌約2成。

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記者：鄧凱文