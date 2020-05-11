【全家福】古巨基首度公開一家三口合照　暖男基仔：太太初為人母的第一個母親節

▲ 古巨基首次公開一家三口大合照。

古巨基的太太Lorraine在今年1月低調在美國產子古駿廷（Kuson），基仔到夫婦的保密工夫十足，3月才宣布此喜訊，當時令大眾十分驚喜，並為他們送上祝福。之後，古巨基不再低調，更不時都在個人社交平台上載與囝囝的合照，而Kuson超萌的樣子十分可愛。

昨天（5月10日）的母親節，是Lorraine今年首次以媽咪身份慶祝，古巨基在晚上於個人社交平台首次公開一家三口合照，他寫道：

成為了父親，更知道母親的偉大。今年是太太初為人母的第一個母親節，感謝太太的一切，願天下的兒女們都孝順父母。 祝各位媽媽母親節快樂❤️身體健康 #我個仔心諗爸爸你下次錫我可唔可以剃鬚先呀 #有冇人同我一樣見到Kuson塊肥臉仔就忍唔住想輕輕搣下佢呢 #真係每日都要搣下㗎

▲ 基仔囝囝Kuson十分可愛。（取自古巨基IG）

現年47歲的古巨基與50歲太太Lorraine，相愛20多年。二人在1993年因工作而認識，據悉本在唱片宣傳部任職的Lorraine，家族經營飲食生意，是名符其實的「太子女」。

古巨基正要簽約成歌手，Lorraine便放棄當時的高薪厚職，擔任古巨基的助手。

▲ 古巨基與太太Lorraine齊吻Kuson。（取自古巨基IG）

作為古巨基入行後唯一的女朋友，Lorraine為了基仔的歌唱事業甘發展地下情。

Lorraine在背後默默為古巨基打點一切，直到2014年宣布結婚，古巨基才開始公開放閃。

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