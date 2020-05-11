【天王打氣】劉德華+周杰倫聯手向醫護致敬 　教你睇華仔等巨星5.11網上騷【內附連結】

▲ 劉德華周杰倫等多位歌手演出內地抗疫騷。

許冠傑、郭富城接連在香港舉行網上音樂會，為港人打氣，成為熱話。不少樂迷期待下一個開網上騷的天王巨星，原來劉德華已低調參予一個內地網上抗疫騷，將在今晚（5月11日）晚上7:30參予「致敬白衣天使公益雲演唱會」，連同周杰倫、梁詠琪、蕭敬騰、孫燕姿等多位華語巨星演出。

「致敬白衣天使公益雲演唱會」由內地多間機構包括微博、人民日報等主辦，主題是向醫護致敬，除劉德華外，其他演出單位來自中港台三地歌手，包括周杰倫、梁詠琪、莫文蔚、林俊傑、蕭敬騰、孫燕姿、梁靜茹、伍佰等演出。

▲ 華仔將參予內地網上音樂會演出。(取自微博)

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劉德華屆時會以甚麼形式出場，暫未有公布，但相信會跟之前張學友演出《One World》和王菲演出《相信未來》等抗疫騷類似，在一個特地地方演唱，在網上給醫護打氣。

疫情期間，劉德華歌迷會「華仔天地」便捐贈3000個口罩，支持組織香港復康聯盟正在進行的「危城抗疫，一人一口罩」行動。

▲ 華仔在疫情期間已曾作歌表心意。(取自facebook)

另外，2月份華仔也藉唱作《我知道》一曲，以表達對醫護人員無私奉獻的心聲。

事因劉德華近日在網上看到一張相片，當中寫「我不知道你是誰 但我知道你為了誰」而受到觸動，從而啓發將一首合唱歌《愛的橋樑》重新填上廣東詞，寫成名為《我知道》的廣東版。

《致敬白衣天使公益雲演唱會》

時間：5月11日晚上7:30起

直播網站：１）按此 及 2) 按此

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