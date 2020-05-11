【開心速遞劇情預告】《愛回家》戲謔《上流寄生族》　根叔一家偷住龍敢威别墅

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》今次拿奧斯卡最佳電影《上流寄生族》開玩笑，熊家一家人偷偷暫住在龍敢威的別墅，享受上流生活結果闖禍。

第873集（11/5）

敢威的別墅需要裝修，欲找可以信賴的人來為他看屋，並監察裝修工程，結果找來樹根幫忙。

熊家所住大廈發生意外而斷水斷電，樹根等人偷偷到敢威的別墅暫住，過了一晚富豪式生活，樂而忘返。

翌日，力王、家聰來找樹根，若水等人只好躲起來。

敢威與女友及後來到别墅，樹根、若水等唯有東躲西藏；敢威發現別墅被樹根弄得烏煙瘴氣，遂說了些嘲諷他的話。

樹根等找機會離去，過程極為狼狽；他們回到家中，對貧與富別有感觸……

第874集（12/5）

力王在好爸Bar與一班年長女士聯誼，聊得甚為投契。

家聰發現力王不受年輕女生歡迎，卻與成熟的姐姐投緣，懷疑他過往相親失敗，皆因對象較他年輕所致。

力蓮認為年長的女子可以照顧力王，決定為力王尋找合適對象，遂安排他與其同學認識，詎料……

力蓮不肯放棄，找來家聰、愛詩和瑞輝幫忙，誓要設法扭轉力王的觀念；家聰亦努力改變力王的審美標準。

在力蓮等人努力下，以為力王終於跟力蓮的同學發展；力王此時安排女友與他們見面……

第875集（13/5）

城安、心如、樹根分別網上購物受騙，若水得到啟發，欲拓展尋寶圖的業務，兼賣日用品，璟風卻對計劃大潑冷水。

璟風對工作毫不認真，只顧着捉弄同事，令各人感不滿。

尋寶圖及後出現弄錯訂單的情況，惹來大量客人投訴，力士夫婦趁機落井下石。

敢威限栢菲、若水三日內查出箇中原因，璟風懷疑有人要針對他而陷害尋寶圖。

若水、樹仁等為訂單出錯疲於奔命，璟風卻不幫忙，還與他人吃喝玩樂。

限期已到，栢菲與若水仍未能查出涉事真兇……

第876集（14/5）

《金剛門傳》將拍攝主角躲進森林，期間與動物展開友誼的情節。

潮偉本想邀美國團隊來扮動物，可惜對方沒有檔期。

潮偉往熊家吃飯，發現眾人各有動物的習性，遂想找他們幫忙，扮演戲中的動物。

城安等諸多推搪，詎料……

若水、城安等人往片場拍攝，各人為扮演動物而苦不堪言，他們的表現亦不甚理想。

潮偉、尚善事後與導演商量，決定換人。

若水等卻感不忿，要求潮偉收回成命，揚言會於下次拍攝前努力改進演技……