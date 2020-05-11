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【銅芯抗疫口罩】創科局：截至今早8時CuMask 已有283萬名市民登記

社會 10:28 2020/05/11

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

創新及科技局局長薛永恒表示，截至早上8時，有283萬名市民登記。（資料圖片）

港府向全港市民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），並於今日（11日）起開始派遞工作。對於口罩的生產、專利及規格引爭議，創新及科技局局長薛永恒表示，當局在過程中未必完全做得很理想，出現誤解和質疑很正常。

【銅芯抗疫口罩】CuMask生產、專利及規格引爭議　薛永恒：未來盡量開誠布公態度

薛永恒今早出席一個電台訪問時指，截至早上8時，有283萬名市民登記，反映口罩非常受歡迎。他表示，口罩由香港紡織及成衣研發中心於2017年取得專利和反覆改良，可以重用60次，亦通過國際標準測試，因此他對口罩的過濾效果非常有信心，但口罩是讓市民在社區使用，並不適合在醫院或診所使用。

他稱留意到有意見指擔心口罩的銅物料，在清洗後脫落並吸入人體，當局正與原材料供應商確認，但根據現有資料，有關情況應該不會發生。

【銅芯抗疫口罩】陳肇始稱CuMask口罩僅作一般用途　如到醫院仍應戴外科口罩

對於市民質疑口罩的生產、專利及規格等，他承認當局在過程中未必完全做得很理想，出現誤解和質疑很正常。至於被問到CuMask 無公開招標一事，他解釋指政府早前擔心，如果公布生產商等資料，會令將來獲取口罩原料有困難，因為不同地方都製造口罩，擔心當地政府會「搶材料」但明白市民希望知道更多，在取得工業家同意後，決定公布有關資料，並稱會盡量開誠布公向市民坦誠公開有需要的資料。

【銅芯抗疫口罩】CuMask消毒無塵間日包裝8萬個口罩　3月中至今已處理逾200萬個

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責任編輯：郭詩詩

電台 疫情 薛永恒 創新及科技局

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