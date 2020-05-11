【大馬疫情】大馬封城兩個月限制購物　商場衫褲鞋袋發霉猶如世界末日

▲ 大馬封城兩個月限制購物，商場衫褲鞋袋發霉猶如世界末日。

新冠肺炎疫情影響全球，其中馬來西亞封城兩個月，當局限制購物，近期見疫情趨緩逐步解封，當地有商場的衫褲鞋袋嚴重發霉，猶如世界末日。

衫褲鞋袋嚴重發霉

據facebook群組港人馬來西亞生活群發帖稱，馬來西亞兩個月解封，這個疫情讓商場kk suria metrojaya内的鞋、褲、背包都焗到發霉，直言「還有人敢買嗎？」從網民上傳的圖片可見，有背包、鞋嚴重發霉，皮鞋上一層厚厚的霉菌，甚至有皮鞋上有黃色的霉菌，相信只能報銷處理。

網民：世界末日電影

帖文一出引起網民熱議，大批網民大感震驚，稱猶如世界末日電影；有網民慨嘆商場內商店，經此疫情損失慘重；另有網民稱，因暫停營業下，所有產品沒有專業人士定期照顧才會這樣，坦言物品猶如人，也要經常打理、洗塵。

馬來西亞至今累計6656確診、108人死亡，從3月18日至5月12日實施行動管制令，共4階段56天，其中從4月29日至5月12日的第4階段為「有條件行動管制令」，即在行動管制令第1至3階段期間受部分限制的經濟領域可恢復全面運作，且不受時間限制。同時，一個家庭允許最多4人共車外出，但家人以外的乘客仍不被允許。

責任編輯：羅嘉欣