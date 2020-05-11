【降魔的2.0】「瑠佩悅子」離開TVB回大馬嫁飛機師　劉芷希望結婚生子後再戰娛圈

▲ 《降魔的2.0》劉芷希已和TVB結束合約。

在劇集《降魔的2.0》化身AV女優「瑠佩悅子」的劉芷希（Kimmy），即使在首集《降魔的2.0》只有過鏡幾秒，也能引起觀眾高度關注。正當大家期待劉芷希有更多作品時，劉芷希向傳媒透露已約滿TVB離巢，並回馬來西亞接手家族生意。

正當34歲的劉芷希因「瑠佩悅子」彈起，卻向傳媒透露已完約TVB，孝順的她希望多陪伴父母，更希望減輕父親的負擔，於是希決定回馬來西亞幫忙家族的中藥批發生意，劉芷希更準備與飛機司男朋友結婚，希望結婚生子後能再戰娛樂圈，形容這次的離開是暫別。

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▲ 劉芷希與機司男友準備結婚。（取自劉芷希IG）

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劉芷希憑《黃金有罪》搶鏡

出生於馬來西亞吉隆坡的劉芷希家境不俗，大學在澳洲昆士蘭大學修食品科學及營養系，畢業後回馬來西亞從事營養師工作，後轉職高級銷售主管。沉悶的銷售工作令劉芷希萌生轉行的念頭，四肢勻稱加上175cm的身高，令劉芷希投身模特兒行業。

2012年，劉芷希在《中華小姐環球大賽》中奪得亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三項殊榮。2017年，她來港參加《香港珠寶小姐》，獲冠軍後決定留港發展，更自薦加入TVB，可惜在TVB 3年一直只得路人甲的角色。

直到2020年，劉芷希在劇集《黃金有罪》中飾演「舞小姐」莫莉莉，一場沙灘戲份更大曬好身材，引起討論。

最近，劉芷希在《降魔的2.0》，飾演馬國明的女優偶像「瑠佩悅子」，節目組更以「瑠佩悅子」製作寫真，令不少網民留言希望翻閱內容，引起回響。

▲ 劉芷希（右二）在《黃金有罪》中飾演「舞小姐」莫莉莉。（取自劉芷希IG）

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富家女為演藝夢住劏房

劉芷希在簽約模特兒公司飄洋過海到香港定居，由於父母為生意人，身為孻女也沒有養家壓力，令劉芷希可以放心追夢。

由於香港百物騰貴，為了接近工作地點，劉芷希以8千元租住200呎劏房，自己不在的時候，更會把房間租給「朋友的朋友」。

▲ 劉芷希在《降魔的2.0》以「瑠佩悅子」身份出寫真。（取自劉芷希IG）

沒想到「朋友的朋友」偷走劉芷希房內的現金和財物，損失7、8萬元。

由於怕父母反對自己入行，所以劉芷希在追夢期間從不向父母求助，即使被模特公司拖糧，亦只有自己想辦法，默默耕耘，希望更多人在戲劇認識自己。

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